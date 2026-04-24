Bulharsko vydalo zadržanú osobu v súvislosti s požiarom v Pardubiciach
Päticu podozrivých zadržala polícia v Česku.
Autor TASR
Praha 24. apríla (TASR) - Bulharsko vydalo do Česka zadržanú osobu v súvislosti s požiarom zbrojovky LPP Holding v Pardubiciach. V piatok to oznámilo Vrchné štátne zastupiteľstvo (VSZ) v Prahe. Polícia dosiaľ v prípade zadržala desať ľudí, podozriví boli okrem Česka a Bulharska zadržaní aj na Slovensku a v Poľsku, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„V trestnej veci podpaľačského útoku v Pardubiciach bola na základe európskeho zatýkacieho rozkazu dnes do Českej republiky vydaná osoba, ktorú pôvodne zadržali na území Bulharska. V súčasnej dobe sú s touto osobu vykonávané úkony trestného konania,“ uviedol na webe VSZ v Prahe štátny zástupca Jiří Richter.
Päticu podozrivých zadržala polícia v Česku. Kriminalisti z Národnej centrály proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK) ich obvinili z teroristického útoku a účasti na teroristickej skupine. Súd vzal všetkých následne do väzby.
Ďalšiu podozrivú osobu vydala do ČR minulý týždeň slovenská polícia. Podľa médií išlo o Američanku. V Poľsku už v rámci tohto prípadu zadržali troch podozrivých.
Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol 20. marca nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá vyrába aj drony pre Ukrajinu. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. LPP Holding opakovane podotkla, že pre Izrael nič nevyrába.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
