< sekcia Zahraničie
Bulharsko vyšetruje smrť pracovníka OSN, ktorý zahynul v Gaze
Marin Marinov zahynul 19. marca pri izraelskom útoku na dve budovy OSN v gazskom meste Dajr al-Balah.
Autor TASR
Sofia 8. augusta (TASR) - Bulharsko vyšetruje smrť svojho občana, zamestnanca Organizácie Spojených národov, ktorý v marci zahynul pri izraelskom útoku v Pásme Gazy, potvrdila vo štvrtok bulharská prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Marin Marinov zahynul 19. marca pri izraelskom útoku na dve budovy OSN v gazskom meste Dajr al-Balah.
Izraelská armáda najprv poprela zodpovednosť za útok. V apríli však priznala, že 51-ročný Marinov zahynul pri tankovej paľbe a Izrael sa za incident ospravedlnil.
Právnik dcéry zabitého pracovníka OSN uviedol, že prokuratúra začala v máji vyšetrovanie ako súčasť predbežného konania vo veci podozrenia zo „zavraždenia osoby pod medzinárodnou ochranou“.
Podľa právnika je bezprostredným cieľom identifikovať veliteľa tanku, ktorý počas útoku usmrtil Marinova. Z forenznej správy OSN vyplýva, že Marinova zabila presne navádzaná strela, nie náhodná streľba. „Túto muníciu je možné naprogramovať nielen na smer, ale aj na vzdialenosť,“ povedal a podľa AFP naznačil, že to poukazuje na úmysel.
Dodal, že Bulharsko pripravuje žiadosti o právnu pomoc pre Izrael aj Francúzsko. Pri útoku, pri ktorom zahynul Marinov, utrpel zranenia aj francúzsky občan.
Marin Marinov zahynul 19. marca pri izraelskom útoku na dve budovy OSN v gazskom meste Dajr al-Balah.
Izraelská armáda najprv poprela zodpovednosť za útok. V apríli však priznala, že 51-ročný Marinov zahynul pri tankovej paľbe a Izrael sa za incident ospravedlnil.
Právnik dcéry zabitého pracovníka OSN uviedol, že prokuratúra začala v máji vyšetrovanie ako súčasť predbežného konania vo veci podozrenia zo „zavraždenia osoby pod medzinárodnou ochranou“.
Podľa právnika je bezprostredným cieľom identifikovať veliteľa tanku, ktorý počas útoku usmrtil Marinova. Z forenznej správy OSN vyplýva, že Marinova zabila presne navádzaná strela, nie náhodná streľba. „Túto muníciu je možné naprogramovať nielen na smer, ale aj na vzdialenosť,“ povedal a podľa AFP naznačil, že to poukazuje na úmysel.
Dodal, že Bulharsko pripravuje žiadosti o právnu pomoc pre Izrael aj Francúzsko. Pri útoku, pri ktorom zahynul Marinov, utrpel zranenia aj francúzsky občan.