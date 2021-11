Bulharsko vyslalo vojakov na hranice s Tureckom

Sofia 1. novembra (TASR) - Bulharsko v pondelok vyslalo na svoje hranice s Tureckom 350 vojakov, aby pomohli pohraničníkom zvládnuť rastúci prílev migrantov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Na bulharsko-tureckú hranicu dnes dorazili vojaci, aby podporili činnosť pohraničnej polície," uviedol pre súkromnú televíziu bTV bulharský minister obrany Georgi Panajotov.



Do pohraničnej oblasti bolo podľa neho vyslaných 350 príslušníkov bulharskej armády a 40 kusov vojenskej techniky.



Podľa údajov ministerstva vnútra Sofii od začiatku tohto roka na územie Bulharska nelegálne vstúpilo viac než 6500 osôb. Oproti prvým deviatim mesiacom vlaňajšieho roka ide o trojnásobný nárast.



Cez Bulharsko prechádza jedna z hlavným migračných trás, ktorou prichádzajú do EÚ utečenci z Afganistanu a ďalších krajín Blízkeho východu. Cez bulharské územie sa pokúšajú dostať do bohatších krajín EÚ.



Bulharsko-turecká hranica, ktorá meria 259 kilometrov, je zároveň vonkajšou hranicou Únie. Chráni ju plot z ostnatého drôtu, ktorý je však podľa AFP čiastočne poškodený. Bulharský parlament v auguste povolil, aby bolo na hraniciach s Tureckom a Gréckom rozmiestnených do 700 vojakov.