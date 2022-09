Bulharsko vyzvalo svojich občanov, aby odišli z Ruska

Sofia 27. septembra (TASR) – Bulharsko v utorok odporučilo svojim občanom, aby necestovali do Ruska. Ak sa v tejto krajine nachádzajú, mali by z nej urýchlene odísť. Sofia to odôvodnila tamojšou "komplikovanou situáciou". TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Bulharskí občania by mali zvážiť rýchly odchod z Ruska dopravnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii, uviedlo vo vyhlásení bulharské ministerstvo zahraničných vecí. Bulharov zostávajúcich v Rusku vyzvalo na zvýšenie ostražitosti a aby sa vyhýbali miestam, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí.



Bulharsko, členský štát EÚ a NATO, odsudzuje ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine. Sofia tiež nemieni uznať "fiktívne referendá" v Ruskom ovládaných oblastiach Ukrajiny, dopĺňa DPA.