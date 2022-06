Bulharsko za odvolanie veta na prístupové rokovania žiada od EÚ záruky

Sofia 9. júna (TASR) - Bulharsko si stanovilo podmienky pre stiahnutie veta prístupových rokovaní Severného Macedónska o vstupe do Európskej únie. Vo štvrtok to oznámil bulharský premiér Kiril Petkov s tým, že aktuálne sa pracuje na tom, či Brusel môže zaručiť splnenie týchto podmienok. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Petkov, ktorého vláda v stredu stratila väčšinu v parlamente, po stretnutí s eurokomisárom pre susedstvo a rozšírenie Oliverom Várhelyim odmietol obvinenia bývalého koaličného spojenca, že je pripravený odvolať veto Bulharska bez ohľadu na národné záujmy.



"Bulharsko má tri jasné podmienky, ak chceme vidieť pokrok v otázke so Severným Macedónskom," povedal Petkov novinárom. "Spoločne pracujeme na tom, či by bolo možné, aby EÚ bola garantom týchto podmienok," dodal.



Várhelyi na svojej štvrtej návšteve Bulharska za posledných šesť mesiacov vyjadril frustráciu nad tým, že stále neexistuje riešenie patovej situácie v súvislosti s prístupovými plánmi Severného Macedónska.



"Skutočnosť, že sa stále vraciam, znamená, že naďalej neexistuje žiadne riešenie, čo je veľmi frustrujúce," skonštatoval eurokomisár.



Bulharsko blokuje začiatok prístupových rokovaní so Severným Macedónskom od konca roka 2020. Sofia obviňuje Severné Macedónsko z "falšovania bulharskej histórie a kultúry" a z používania "nenávistného jazyka voči Bulharsku".



Spojenci Bulharska z EÚ a NATO presadzujú dohodu, ktorá by zaistila európsku perspektívu Skopje na najbližšom júnovom summite EÚ a pomohla by obmedziť vplyv Ruska na západnom Balkáne v čase vojny na Ukrajine.