Bulharsko začalo monitorovať svoje hranice s Tureckom pomocou dronov

Sofia 13. mája (TASR) - Bulharsko v pondelok spustilo monitorovanie svojej hranice s Tureckom pomocou moderných dronov. Je to súčasťou dohody, vďaka ktorej krajina získala vstup do schengenského priestoru, informuje TASR s odvolaním sa na portál Euractiv.com.



Rakúsko v roku 2022 podmienilo svoju podporu vstupu Bulharska do schengenu sprísnením kontroly na bulharsko-tureckej hranici. Spočiatku presadzovalo výstavbu hraničného múru.



Európska komisia tento návrh odmietla a namiesto toho ponúkla financovanie monitorovania pomocou dronov. Na základe tohto kompromisu Viedeň začiatkom roka 2024 zrušila svoje veto voči Sofii.



Projekt sa oneskoril takmer o dva roky a je súčasťou snahy EK posilniť bezpečnosť na vonkajších hraniciach eurobloku, vrátane pozemnej hranice medzi Tureckom a Bulharskom.



Bulharsko sa spolu s Rumunskom stalo plnohodnotným členom bezvízového schengenského priestoru od 1. januára 2025. O zrušení kontrol na vnútorných hraniciach s týmito krajinami rozhodli ministri vnútra členských krajín EÚ v decembri minulého roka.



Schengenský priestor je najväčšia oblasť voľného cestovania na svete. V súčasnosti spája 29 krajín (25 z 27 členských štátov a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko), kde žije 420 miliónov ľudí. Slovensko do schengenského priestoru oficiálne vstúpilo 21. decembra 2007 spoločne s Českom, Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Maďarskom, Maltou, Poľskom a Slovinskom. Jeho súčasťou nie je Cyprus, s ktorého členstvom sa uvažuje v budúcnosti a Írsko si uplatňuje výnimku.