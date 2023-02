Bulharsko začína budovať plynové prepojenie so Srbskom

Kostinbrod 1. februára (TASR) - Bulharsko začalo v stredu s dlho odkladanou výstavbou plynovodného prepojenia so susedným Srbskom. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť dodávok do východnej časti Balkánu po vlaňajšej invázii Ruska na Ukrajinu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Bulharsko ako členský štát Európskej únie urýchlilo niekoľko projektov, aby sa zbavilo závislosti od ruského plynu. Výstavba plynového prepojenia je čiastočne financovaná z prostriedkov EÚ a má byť dokončené v októbri.



Prepojenie bude mať kapacitu 1,8 miliardy kubických metrov plynu ročne v oboch smeroch. Prepojí plynovodné systémy z Azerbajdžanu do západnej Európy a umožní Srbsku prístup k skvapalnenému zemnému plynu cez prístavy v Grécku.



Výstavba plynovodu v Srbsku sa začala už vo februári 2022, ale vojna na Ukrajine spôsobila meškanie dodávok potrubia pre bulharský úsek. Dohoda o výstavbe tohto 170-kilometrového plynovodu medzi prepravnými sieťami oboch krajín bola podpísaná v roku 2012.



Bulharsko aj Srbsko patrili v zime 2009 medzi krajiny najviac postihnuté cenovým sporom medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý obmedzil dodávky plynu do Európy. Výstavba sa odložila o viac ako desať rokov, keď sa obnovili dodávky ruského plynu.



Ročná spotreba plynu v Bulharsku je približne tri miliardy kubických metrov plynu. Krajina bola v dodávkach takmer úplne závislá od Ruska až do úplného odpojenia v apríli 2022, keď Sofia po ruskej invázii na Ukrajinu odmietla platiť za plyn v rubľoch.



Odvtedy sa Bulharsko preorientovalo na dodávky plynu z Azerbajdžanu novým prepojením z Grécka a na skvapalnený zemný plyn od európskych a amerických dodávateľov cez terminály v Grécku a Turecku.



Srbsko naďalej udržiava priateľské vzťahy s Moskvou. Belehrad vlani uzavrel novú trojročnú zmluvu s ruským gigantom Gazprom, čo vyvolalo výčitky zo strany Bruselu, keďže EÚ sa snaží znížiť svoju energetickú závislosť od Ruska.