Bulharsko zadržalo majiteľa lode pre výbuch liadku v Bejrúte
Libanonské úrady naňho vydali žiadosť o zadržanie prostredníctvom Interpolu a chcú ho vypočuť.
Autor TASR
Bejrút 16. septembra (TASR) — V Bulharsku zadržali ruského majiteľa nákladnej lode v súvislosti s výbuchom dusičnanu amónneho v prístave v Bejrúte v roku 2020, uviedli v pondelok libanonskí súdni predstavitelia. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Libanonské úrady naňho vydali žiadosť o zadržanie prostredníctvom Interpolu a chcú ho vypočuť. Bulharsko informáciu nekomentovalo. Podnikateľ Igor Grečuškin má aj cyperské občianstvo. Libanonský vyšetrovací sudca vydal zatykač aj na kapitána lode Borisa Prokoševa, ktorý je tiež ruským občanom.
Libanonskí súdni predstavitelia pripravujú dokumenty so žiadosťou o jeho prevezenie do Libanonu na výsluch. V súlade s predpismi hovorili pod podmienkou anonymity. Ak Grečuškin nebude vydaný, vyšetrovatelia by ho mohli vypočuť v Bulharsku.
Grečuškinova loď mala ešte v roku 2014 technické problémy a musela pristáť v Bejrúte. Majiteľ lode neskôr vyhlásil bankrot a dusičnan amónny bol uložený v prístavnom sklade bez náležitých bezpečnostných opatrení. Jeho výbuch 4. augusta 2020 si vyžiadal 215 mŕtvych a viac ako 6000 zranených. Pre poškodené domy stratilo strechu nad hlavou až 300.000 ľudí. Miliardové škody zosilnili v Libanone ekonomickú i spoločenskú krízu, čo viedlo k pádu vlády.
V súvislosti s incidentom nebol odsúdený žiadny libanonský predstaviteľ. Začiatkom tohto roka si Libanon zvolil prezidenta Džúzífa Awna, premiéra Nawáfa Saláma a reformný kabinet sa zaviazal dokončiť vyšetrovanie prípadu a potrestať zodpovedných za výbuch. V rámci neho si vyšetrovací sudca Tárik Bítár v júli predvolal viacerých vysokopostavených politických, súdnych a bezpečnostných predstaviteľov.
