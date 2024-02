Bulharsko zadržalo dôstojníka podozrivého zo špionáže pre Rusko

Sofia 5. februára (TASR) - V Bulharsku v pondelok zadržali zamestnanca jednotky ministerstva vnútra pre boj proti organizovanému zločinu, ktorý je podozrivý zo špionáže pre Rusko. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na vedúceho služobného úradu rezortu vnútra.



Bulharské verejnoprávne médiá informovali, že dôstojník Generálneho riaditeľstva pre boj proti organizovanému zločinu (GDBOP) je podozrivý z poskytovania utajovaných informácií bývalému zamestnancovi ruského veľvyslanectva v Sofii, ktorý bol medzičasom Bulharskom vyhlásený za personu non grata.



Zadržanie zamestnanca GDBOP potvrdil pre médiá Živko Kocev z ministerstva vnútra.



Ďalšieho komentára sa Kocev zdržal vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie. Dodal však, že nelegálne aktivity zamestnanca GDBOP sledovali "mesiace".



Podľa štátnej televízie BNT zadržaný odovzdával informácie o vyšetrovaniach, vrátane medzinárodných, ktoré preverovali schémy, ktoré by spoločnosti s ruským kapitálom mohli využiť, aby obišli sankcie uvalené EÚ voči Rusku.



Orgány činné v trestnom konaní nezverejnili žiadne podrobnosti o prípade. Mimoriadnu tlačovú konferenciu avizovala prokuratúra na utorok 6. februára.



Bulharsko má k Rusku historicky a kultúrne veľmi blízko. Od roku 2019 však vyhostilo desiatky ruských diplomatov a diplomatických zamestnancov podozrivých zo špionáže. Premiér Kirill Petkov vtedy uviedol, že väčšina vyhostených diplomatov pracovala pre spravodajské služby pod diplomatickým krytím. Moskva to poprela.



Len v júni 2022 Sofia oznámila vyhostenie 70 ruských diplomatických pracovníkov. Vlani v septembri bulharské úrady vyhostili aj hlavu ruskej pravoslávnej cirkvi v Sofii a dvoch bieloruských kňazov, pričom ich obvinili, že slúžia geopolitickým záujmom Moskvy.



Odhalená bola aj skupina bulharských občanov vrátane predstaviteľov ministerstva obrany a spravodajských služieb podozrivých z poskytovania utajovaných informácií Rusku, doplnila vo svojej správe stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).