Bulharsko zakázalo ruským lodiam vstup do svojich prístavov

Sofia 17. apríla (TASR) - Bulharsko v rámci rozšírených sankcií EÚ zakázalo lodiam plaviacim sa pod ruskou vlajkou vplávať do svojich čiernomorských prístavov. Oznámila to v nedeľu na svojej webstránke tamojšia námorná správa, informuje agentúra AP.



"Všetky plavidlá zaregistrované pod ruskou vlajkou, ako aj všetky plavidlá, ktoré zmenili po 24. februári svoju ruskú vlajku, alebo registráciu vlajky či (zápis do) námorného registra na akýkoľvek iný štát, majú zakázaný vstup do bulharských námorných aj riečnych prístavov," uvádza sa vo vyhlásení bulharskej námornej správy.



Výnimky z tohto pravidla budú platiť len pre plavidlá, ktoré sa ocitnú v núdzi alebo budú potrebovať humanitárnu pomoc, ako aj pre lode prepravujúce energetické produkty, potraviny či lieky a liečivá do krajín Európskej únie.