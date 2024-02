Bulharsko zakázalo vstup do EÚ Rusom, ktorí sa vydávali za Bulharov

Sofia 26. februára (TASR) - Bulharsko zakázalo dvom ruským občanom vstup na územie Európskej únie pre ich údajné zapojenie do operácií ruskej zahraničnej tajnej služby SVR. V pondelok to oznámila bulharská Štátna agentúra pre národnú bezpečnosť (SANS). TASR správu prevzala z agentúr Reuters a BTA.



Vladimir Goročkin (39), narodený v ruskej exkláve Kaliningrad, a 37-ročná Tatiana Goročkinova, narodená v juhoruskej Saratovskej oblasti, sa vydávali za Bulharov Denisa Raškova a Dianu Raškovovu.



"Hlavným účelom ich prítomnosti v Bulharsku bolo získať bulharské doklady totožnosti a dôveryhodné biografické údaje, ktoré by neskôr použili na zhromažďovanie spravodajských informácií mimo územia Bulharska," uviedla SANS. Bulharsko je členská krajina EÚ a NATO a obom Ruso zakázalo vstup na územie EÚ na obdobie päť rokov.



Bulharsko má k Rusku historicky a kultúrne veľmi blízko. Od roku 2019 však vyhostilo desiatky ruských diplomatov a diplomatických zamestnancov podozrivých zo špionáže. Premiér Kirill Petkov vtedy uviedol, že väčšina vyhostených pracovala pre spravodajské služby pod diplomatickým krytím. Moskva to poprela.



Vlani v septembri bulharské úrady vyhostili aj hlavu ruskej pravoslávnej cirkvi v Sofii a dvoch bieloruských kňazov, pričom ich obvinili, že slúžia geopolitickým záujmom Moskvy.



Odhalená bola aj skupina bulharských občanov vrátane predstaviteľov ministerstva obrany a spravodajských služieb podozrivých z poskytovania utajovaných informácií Rusku.