Bulharsko zavádza povinné covidpasy pre vstup do reštaurácií

Sofia 19. októbra (TASR) - Covidpasom sa v Bulharsku bude od štvrtka pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu nutné preukazovať pri vstupe do vnútorných priestorov reštaurácií, kaviarní, hotelov, koncertných siení, ale aj kín, fitnescentier, múzeí, nákupných centier či plavární. Uviedol to v utorok bulharský minister zdravotníctva Stojčo Kacarov, informuje agentúra Reuters.



"Počet nových prípadov nákazy a úmrtí stúpa. To nás núti zavádzať ďalšie opatrenia. Všetky činnosti v interiéri by mali byť vykonávané s digitálnym covidovým certifikátom," povedal Kacarov, pričom vyzval Bulharov skeptických voči vakcinácii, aby sa dali zaočkovať.



Šéf rezortu zdravotníctva tiež oznámil, že pri vstupe na pracovisko musia covidpas, teda potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom výsledkom testu predložiť aj všetci zdravotnícki pracovníci a zamestnanci opatrovateľských domovov.



Školy v regiónoch s viac ako 750 infikovanými na 100.000 obyvateľov budú musieť prejsť na dištančnú výučbu. Podľa Kacarova môže v prípade zhoršenia pandemickej situácie dôjsť k sprísneniu opatrení či celoplošným lockdownom.



Sedemmiliónové Bulharsko má najnižšiu mieru zaočkovanosti spomedzi krajín eurobloku. Aspoň prvou dávkou protikoronavírusovej vakcíny je tam zaočkovaných zhruba 25 percent obyvateľov. Priemer v EÚ sa pritom pohybuje na úrovni 80 percent. Táto krajina má spomedzi krajín EÚ zároveň najvyššiu úmrtnosť v súvislosti s koronavírusom za posledné dva týždne.



Ako uvádza agentúra AFP, nízka zaočkovanosť je dôsledkom nedôvery obyvateľov v oficiálne inštitúcie a tiež šíriacich sa falošných správ o následkoch vakcinácie.



V utorok v súvislosti s covidom zaznamenali v Bulharsku 214 úmrtí a 4979 prípadov nákazy, čo je najvyšší denný prírastok novo infikovaných od konca marca, píše Reuters.