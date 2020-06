Bulharsko znovu zavádza povinnosť nosiť rúška

Sofia 22. júna (TASR) – Bulharská vláda rozhodla, že v krajine od zajtra znovu zavedú povinné nosenie rúšok na tvár v uzavretých verejných priestoroch. Oznámil to v pondelok bulharský minister zdravotníctva Kiril Ananiev, ktorého citovali agentúry Reuters i BTA.



K opatreniu došlo po tom, ako v Bulharsku zaznamenali dosiaľ najvyšší týždenný nárast počtu nakazených.



Ananiev pred desiatimi dňami občanom nosiť rúška na takýchto miestach len odporúčal, nie však prikazoval. Povinné boli momentálne už len v prostriedkoch verejnej dopravy, lekárňach i zdravotníckych zariadeniach.



„Jediným zámerom je ochrana zdravia a života bulharských občanov," uviedol Ananiev. Dodal, že ľudia by mali rúška nosiť v obchodoch, na športových podujatiach a tiež v kinách či divadlách. Povinné je zároveň dodržiavať odstup 1,5 metra.



Minister uviedol, že na futbalových štadiónoch bude môcť zápasy bulharskej ligy sledovať do 1000 fanúšikov.



V sedemmiliónovom Bulharsku sa už otvorili reštaurácie, múzeá, knižnice, kiná, fitnescentrá i nákupné centrá, v ktorých musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia aj odstupy medzi ľuďmi.



V krajine však v uplynulom týždni zaznamenali 606 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je vôbec najvyšší týždenný nárast. Bulharsko dosiaľ zaevidovalo v súvislosti s novým koronavírusom celkovo 3905 prípadov nákazy a 199 úmrtí.



„Údaje z minulého týždňa sú pre celú krajinu alarmujúce," uviedla starostka Sofie Jordanka Fandakovová. „To zahŕňa aj Sofiu... Práve preto neustále diskutujeme a zvažujeme situáciu. Musíme sa naučiť žiť s týmto vírusom," dodala.