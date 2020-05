Bulharsko zruší od 1. júna povinnú karanténu pre väčšinu krajín EÚ

Sofia 29. mája (TASR) - Bulharsko od 1. júna zruší povinnú 14-dňovú karanténu pre cestujúcich z väčšiny štátov EÚ. Nebude to však platiť pre krajiny s vysokým počtom nakazených novým koronavírusom, uviedol v piatok predstaviteľ zdravotníckych orgánov, píše agentúra Reuters.



"Plánujeme odvolať povinnú karanténu pre Bulharov vracajúcich sa zo zahraničia a pre cestujúcich z krajín EÚ, Srbska a Severného Macedónska," povedal novinárom hlavný hygienik Angel Kunčev. "(Karanténu) zachováme pre osem krajín EÚ, ktoré majú najvyšší počet registrovaných prípadov (nákazy) za posledné dva týždne," dodal.



Karanténa bude naďalej platiť pre Švédsko, Belgicko, Írsko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Maltu, ako aj pre Veľkú Britániu, spresnil.



Plán na odvolanie dvojtýždňovej karantény navrhla bulharskej vláde pracovná skupina zameraná na boj proti koronavírusovej pandémii, povedal Kunčev. Avizované kroky ešte musí schváliť bulharský minister zdravotníctva Kiril Ananiev.



Zákaz vstupu do krajiny pre návštevníkov z krajín mimo EÚ zostane v platnosti aj naďalej.



Bulharsko uvoľnilo už väčšinu reštriktívnych opatrení, ktoré zaviedlo v marci v snahe zastaviť šírenie koronavírusu. Znovu sa otvorili vonkajšie bary a reštaurácie, kaviarne, múzeá, knižnice, divadlá, kiná, nákupné centrá aj fitness štúdiá. Obnovená bola aj medzimestská doprava v rámci krajiny.



Minulý týždeň Bulharsko odvolalo zákaz vstupu do krajiny pre občanov EÚ, avšak zaviedlo povinnú 14-dňovú karanténu. Cieľom je obnoviť turizmus pred blížiacou sa letnou sezónou v letoviskách pri Čiernom mori.



V tejto balkánskej krajine zaznamenali v piatok osem nových prípadov nákazy koronavírusom, čím sa ich celkový počet zvýšil na 2475. Ochoreniu COVID-19 podľahlo v Bulharsku 136 ľudí a 1016 sa ich vyliečilo.