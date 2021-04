Bulharsko zvažuje koniec očkovania vakcínou od AstraZenecy

Sofia 13. apríla (TASR) - Bulharské úrady zvažujú, že pre nízky záujem ukončia očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Do konca týždňa sa majú k tejto otázke vyjadriť experti, informoval v utorok bulharský spravodajský server Novinite.com.



Bulharský minister zdravotníctva Kostadin Angelov na pondelkovom brífingu uviedol, že záujem Bulharov o očkovanie "AstraZenecou" poklesol, hoci je táto vakcína z medicínskeho hľadiska bezpečná a účinná.



Do konca tohto týždňa sa má k otázke ďalšieho očkovania vakcínou od AstraZenecy v Bulharsku vyjadriť rada expertov na imunológiu a infekčné choroby. Okrem klesajúceho záujmu obyvateľstva budú zvažovať aj výzvu portugalského predsedníctva EÚ, ktoré v liste bulharským úradom odporučilo aplikovať túto očkovaciu látku len ľuďom nad 60 rokov.



Hlavným problémom zostáva, ako - v prípade rozhodnutia o ukončení používania vakcíny od AstraZenecy - dokončiť očkovací cyklus o ľudí, ktorí už dostali prvú dávku "AstraZenecy". Časť z nich si pritom zrejme bude želať aj druhú dávku rovnakej vakcíny.



"Ak nebude záujem o vakcínu od AstraZenecy, dávky uskladníme a rozhodneme sa, čo s nimi urobíme... Zatiaľ sme žiadne vakcíny nezničili," vyhlásil minister Angelov.



V Bulharsku sa okrem očkovacej látky od AstraZenecy v súčasnosti očkuje aj vakcínou od spoločnosti Pfizer. Tá je však do veľkej miery vyhradená len pre obyvateľov zaradených do niektorej z troch prioritne očkovaných kategórií.