Bulharsko zverejnilo mená Rusov obvinených z pokusu o vraždu zbrojára

Sofia 21. februára (TASR) - Bulharská prokuratúra zverejnila v piatok mená troch Rusov obvinených z pokusu o vraždu podnikateľa Emilijana Gebreva v roku 2015 v Sofii.



Podľa agentúry TASS prokuratúra v Sofii oznámila, že obvinenými sú Sergej Viktorovič Pavlov, Sergej Viačeslavovič Fedotov a Georgij Gorškov. Zverejnila aj fotografie obvinených a tvrdí, že všetci traja žijú v Moskve.



"Vyšetrovaním sa zistilo, že uvedené osoby nikdy neopustili krajinu pod svojimi skutočnými menami. V rôznych rokoch používali rôzne medzinárodné pasy s falošnými menami," uviedla prokuratúra.



Ako ešte koncom januára informovali agentúry BTA a AFP, bulharské orgány obvinili troch občanov Ruska z pokusu o vraždu podnikateľa Emilijana Gebreva, jeho syna a ďalšej osoby, ktorých v roku 2015 v Sofii otrávili presne neurčenou chemickou látkou.



Vtedy ešte nemenovaní Rusi sa podľa prokuratúry v období od 28. apríla do 4. mája 2015 pokúsili usmrtiť trojicu obetí spôsobom alebo prostriedkami, ktorými ohrozili životy mnohých ľudí. Údajne pritom použili toxickú látku charakteru organických zlúčenín fosforu.



Gebrev, ktorý je vlastníkom bulharského zbrojárskeho podniku Dunarit, jeho syn Christo a výrobný manažér zbrojárskej spoločnosti EMKO Valentin Tachčiev podľa BTA po kontakte s jedom len tesne unikli smrti. Podľa medializovaných správ, na ktoré odkazuje AFP, sa mohol stať Gebrev terčom otravy pre konflikt svojich podnikateľských aktivít so záujmami vplyvných Rusov a ich spojencov v Bulharsku.



Vyšetrovanie otravy týchto Bulharov pred vyše rokom znovu otvorili pre podozrenie, že išlo o nervovoparalytickú látku typu novičok, podobne ako v prípade otravy ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v anglickom meste Salisbury z roku 2018. Bulharskí vyšetrovatelia medzičasom zistili, že dôstojník ruskej spravodajskej služby uvádzaný pod menom Sergej Fedotov, ktorý je spájaný aj s otravou Skripaľa, navštívil v roku 2015 trikrát Bulharsko, pričom identifikovali aj ďalších troch ruských občanov, ktorí ho sprevádzali.



Gebrev vlani vo februári vyjadril presvedčenie, že bol otrávený látkou blízkou novičku, analýza vzorky moču laboratóriom vo Fínsku, ktorú zaplatil samotný podnikateľ, však odhalila pesticíd a ďalšiu bližšie neurčenú látku.



Prokuratúra v Sofii vydala na obvinených Rusov európske zatykače a zaradila ich do medzinárodného zoznamu hľadaných osôb. Príslušné oznámenie bolo zverejnené v Schengenskom informačnom systéme a v systéme Interpolu.