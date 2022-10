Bulharsko:Vozidlo, ktoré vybuchlo na moste,nikdy nebolo na našom území

Sofia 11. októbra (TASR) - Bulharsko v utorok odmietlo správy, že cez jeho územie prechádzalo nákladné auto spájané s mohutných výbuchom, ktorý v sobotu poškodil Kerčský most. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Šéf Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Alexander Bastrykin predtým vyhlásil, že vozidlo išlo cez Bulharsko, Gruzínsko, Arménsko, Južné Osetsko a ruský Krasnodarský kraj, potom vošlo na Kerčský most, kde explodovalo.



"Je nesporne zistené, že nákladné vozidlo, ktoré vybuchlo na Krymskom moste, nebolo nikdy na území Bulharska," uviedla vo vyhlásení vláda v Sofii, pričom použila ďalší názov Kerčského mosta.



"Bulharská vláda nikdy nedovolí, aby bolo meno (jej) krajiny spájané s účasťou na nejakej teroristickej činnosti," dodala.



Rusko po sobotnom výbuchu na moste vystupňovalo útoky na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu obvinil Ukrajinu zo zorganizovania tejto explózie a označil to za "teroristický čin".



Ruské raketové ostreľovanie ukrajinských miest predstavuje podľa medzinárodného práva vojnový zločin, vyhlásili v utorok prezidenti skupiny krajín Bukureštská deviatka (B9), vrátane lídra Bulharska. Do B9 patria aj Slovensko, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko.