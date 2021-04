Protisystémová strana v Bulharsku nechce zostaviť vládu

Sofia 26. apríla (TASR) – Bulharská protisystémová strana ITN (Je taký národ) speváka a televízneho moderátora Slavia Trifonova, ktorá v parlamentných voľbách 4. apríla prekvapivo skončila na druhom mieste, v pondelok vyhlásila, že napriek vysokej podpore voličov sa nepokúsi sformovať novú vládu. Ako píše agentúra Reuters, zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že sa v tejto balkánskej krajine v lete uskutočnia predčasné voľby.



Hoci ITN spolu s ďalšími dvoma menšími protisystémovými stranami v dôsledku hnevu v spoločnosti, ktorý podnietili rozsiahle korupčné škandály, dosiahli u ľudí relatívne vysokú podporu, nemajú v rozdelenom bulharskom parlamente väčšinu, približuje Reuters.



Trifonov vyhlásil, že jeho strana nemá dostatok poslancov a spojencov na to, aby mohla zostaviť vládu. Odmieta totiž podporu tradičných strán, ktoré viní z toho, že je Bulharsko „najchudobnejšou a najskorumpovanejšou" krajinou spomedzi členských štátov EÚ.



„Strana ITN nemá potrebný počet poslancov či partnerov na to, aby viedla stabilnú vládu," napísal Trifonov na Facebooku. Dodal, že podporu, ktorú strane ponúkli iné politické frakcie, by nazval skôr závislosťou. Šéf ITN uviedol, že za premiérku by navrhol majsterku sveta v šachu Antoanetu Stefanovovú, ktorá by ale mandát na zostavenie vlády vrátila okamžite po tom, ako by jej ho prezident Rumen Radev odovzdal, čo by sa pravdepodobne malo stať tento týždeň.



Rozhodnutie ITN prišlo po tom, čo stredopravá strana GERB (Občania za európsky rozvoj Bulharska) premiéra Bojka Borisova minulý piatok vzdala úsilie na vytvorenie novej vlády. GERB získala totiž vo voľbách len 26,6 percenta hlasov, čím by v 240-člennom parlamente obsadila zrejme len 75 mandátov a medzi piatimi ďalšími stranami, ktoré sa doň dostali, nenašla koaličných partnerov.



Keď ITN, ktorá vo voľbách dosiahla zisk 17,7 percenta hlasov, vráti mandát na zostavenie vlády, prezident touto úlohou poverí ďalšiu vybranú stranu. Analytici však konštatujú, že šance na vznik takéhoto vládneho kabinetu sú nízke. Ak by zlyhal i tretí pokus na vznik novej vlády, Rumen by vymenoval dočasnú vládu a vypísal by nové voľby, ktoré by sa konali do dvoch mesiacov.