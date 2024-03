Bulharsku hrozia ďalšie predčasné voľby

Sofia 24. marca (TASR) – Bulharsko možno čakajú šieste parlamentné voľby za tri roky. Vicepremiérka Marija Gabrielová, poverená zostavením vlády, totiž v nedeľu oznámila zastavenie rokovaní o novom kabinete. TASR o tom informuje podľa servisu tlačovej agentúry DPA.



Bývalá eurokomisárka vysvetlila, že odmieta "neustále nové podmienky", ktoré jej strane kladú koaliční partneri. Z tohto dôvodu vyjednávací tím jej prozápadnej stredopravej aliancie GERB-SDS ukončil rozhovory o zostavení vlády s proreformným proeurópskym zoskupením PP–DB.



Odchádzajúca vláda premiéra Nikolaja Denkova (PP–DB) podala demisiu začiatkom marca v rámci dohody s GERB-SDS. Tieto dva najsilnejšie politické tábory v Bulharsku sa po vlaňajších parlamentných voľbách dohodli, že sa medzi nimi bude každých deväť mesiacov striedať funkcia predsedu vlády.



Gabrielová sa teraz mala stať šéfkou vlády a Denkov jej zástupcom. Podľa bulharských médií sa však obe strany dostali do sporov okolo rozdelenia kľúčových postov.



Gabrielová uviedla, že chce stiahnuť svoju nomináciu na premiérku, plánovanú na pondelok v parlamente. O kabinete, ktorý po rozhovoroch s PP-DB predstavila minulý utorok, sa tak pravdepodobne nebude hlasovať.



Bulharský prezident Rumen Radev môže ešte poveriť zostavením vlády ďalších dvoch politikov. Ak neuspejú, budú sa konať nové predčasné voľby. Tie by podľa odborníkov sťažili krajine zavedenie eura 1. januára 2025.



Bulharsko má 31. marca vstúpiť do schengenského priestoru, kontroly sa však zatiaľ zrušia len na vzdušných a námorných hraniciach.