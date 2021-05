Bulharsku hrozia predčasné voľby, socialisti odmietli zostaviť vládu

Sofia 2. mája (TASR) - Bulharsko čakajú zrejme v júli predčasné parlamentné voľby, pretože socialisti sa v sobotu stali treťou politickou stranou, ktorá po aprílových parlamentných voľbách odmietla zostavovať novú vládu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Socialisti, ktorí vo voľbách 4. apríla prišli o takmer polovicu svojich poslaneckých mandátov, v sobotu vysvetlili, že v rozdrobenom parlamente je nemožné vybudovať funkčnú väčšinu. Oznámili, že poverenie na zostavenie vlády vrátia okamžite po tom, čo im ho prezident Rumen Radev 5. mája odovzdá.



Prezident Radev v tejto situácii zrejme bude musieť rozpustiť parlament, vymenovať dočasnú vládu a vypísať predčasné voľby. Tie by sa mali konať do dvoch mesiacov - s najväčšou pravdepodobnosťou 11. júla.



Dlhodobá politická neistota by Bulharsku mohla skomplikovať snahy o oživenie ekonomiky zasiahnutej koronavírusovou pandémiou a efektívne pri tom využiť prostriedky z fondu obnovy, konštatoval Reuters.



Rozhodnutie socialistov o vzdaní sa mandátu na zostavenie vlády prišlo po tom, čo stredopravá strana Občania za európsky vývoj Bulharska (GERB) vedená trojnásobným premiérom Bojkom Borisovom i nová populistická strana Je aj taký národ (ITN) na čele s televíznym moderátorom a spevákom Slavim Trifonovom vzdali pokusy o vytvorenie koaličnej vlády.



Hnev bulharských občanov proti rozšírenej korupcii po takmer desiatich rokoch vládnutia Borisova zvýšil podporu pre antisystémovú stranu ITN a dve menšie podobné zoskupenia, hoci v parlamente sa žiadnej z nich nepodarilo dosiahnuť väčšinu.



Socialisti, ktorí bojovali za zosadenie GERB, uviedli, že tri nové strany s nimi odmietli uzavrieť spojenectvo.



"Tri nové strany v parlamente preukázali svoju politickú nezrelosť, nedokázali prekonať svoje ego," informovala novinárov po rokovaní s nimi šéfka socialistov Kornelia Ninovová. Vylúčila, že by socialisti za takýchto okolností dokázali zostaviť vládu, "hoci len dočasnú".