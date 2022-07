Bulharsku hrozia predčasné voľby

Sofia 8. júla (TASR) – Bulharsko sa v piatok priblížilo k predčasným voľbám po tom, ako centristická strana odchádzajúceho premiéra Kirila Petkova nezískala v parlamente dostatočnú podporu na vytvorenie novej koalície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Bulharský parlament vyslovil v júni nedôveru vláde premiéra Petkova po odchode jednej zo štyroch koaličných strán. Poverenie zostaviť nový kabinet dostal doterajší vicepremiér a minister financií Asen Vasilev. Ten však v piatok oznámil, že nezískal podporu štyroch poslancov potrebných pre parlamentnú väčšinu.



"Vrátime prezidentovi mandát na zostavenie vlády. Žiaľ, nepodarilo sa nám nájsť 121 poslancov, ktorí by podporili náš program," povedal novinárom Vasilev, ktorý je s Petkovom spolupredsedom strany Pokračujeme v zmene (PP).



Vláda pod vedením PP nastúpila k moci vlani v decembri po dlhotrvajúcej politickej kríze. Sľubovala bojovať proti korupcii na najvyšších miestach a zaujala dôrazný postoj proti invázii Ruska na Ukrajine.



Nasledovať budú dva ďalšie pokusy iných strán vytvoriť vládu, analytici však pochybujú o ich úspechu a očakávajú, že prezident Rumen Radev vymenuje dočasný kabinet a vyhlási nové voľby – štvrté v Bulharsku od roku 2021.



Predĺženie politickej krízy v čase rastúcej inflácie a diplomatického sporu s Ruskom pravdepodobne ohrozí prístup krajiny k miliardám eur z fondu obnovy EÚ a poškodí jej vyhliadky na vstup do eurozóny v roku 2024, píše Reuters.



Prezident Radev kritizoval nedávne rozhodnutie Petkovovej vlády vyhostiť 70 ruských diplomatov s varovaním, že to môže mať vážne a dlhotrvajúce dôsledky. Bulharsko má s Moskvou blízke kultúrne a historické vzťahy.



Nedávny prieskum naznačil, že aj po voľbách bude parlament rozdrobený. Ukázal tiež minimálny rozdiel v podpore pre stranu Pokračujeme v zmene a stredopravú stranu Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) expremiéra Bojka Borisova.



Dosluhujúci premiér Petkov v piatok povedal, že predčasné voľby by boli skúškou toho, či si Bulhari želajú normálnu demokraciu alebo pokračovanie rozkrádania verejného majetku. "Bude to takmer ako referendum za alebo proti mafii," vyhlásil.