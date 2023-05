Bulharský generálny prokurátor prežil pokus o atentát

Sofia 1. mája (TASR) — Neúspešný pokus o atentát bol v pondelok spáchaný na bulharského generálneho prokurátora Ivana Geševa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a bulharských médií.



Gešev smeroval v konvoji vozidiel do Sofie, keď okolo 11.30 h miestneho času vybuchla vedľa cesty nastražená nálož. Incident sa stal medzi obcami Železnica a Kovačevci v zákrute, kde vozidlá musia výrazne znížiť rýchlosť.



"Generálny prokurátor bol terčom pokusu o vraždu, nešlo o zastrašovanie," povedal novinárom jeho námestník Borislav Sarafov.



Televízia bTV tvrdí, že nálož bola odpálená na diaľku vojenským bezpilotným lietadlom. Podľa portálu 24 časa Gešev sedel v tom čase aj so svojimi dvoma dcérami v opancierovanom audi. Nikto s pasažierov neutrpel žiadne zranenia.



Sila bomby podľa odhadov expertov zodpovedala viac ako trom kilogramom TNT, píše portál 24 časa. Po výbuchu zostal kráter hlboký 30 - 40 centimetrov s priemerom takmer tri metre. Útok sa vyšetruje ako teroristický čin.



Tisíce Bulharov v roku 2020 demonštrovali celé mesiace proti korupcii za vlády bývalého dlhoročného premiéra Bojka Borisova. Demonštranti vyzývali aj na odstúpenie Geševa, ktorý podľa nich kryje vinníkov. Geševov mandát trvá do roku 2026.



Po masívnych protestoch upadlo Bulharsko do politickej patovej situácie. Ani piate parlamentné voľby za uplynulé dva roky, ktoré sa konali začiatkom apríla, nepriniesli jednoznačné výsledky.