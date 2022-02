Bulharský minister obrany končí za postoj k situácii na Ukrajine

Sofia 28. februára (TASR) - Bulharský predseda vlády Kiril Petkov v pondelok oznámil, že odvolá ministra obrany Stefana Janeva za jeho zdržanlivý postoj k situácii na Ukrajine. Janev odmietol vojenskú inváziu označiť ako vojnu, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Petkov oznámil, že odvolanie ministra obrany by mala schváliť vláda v pondelok na mimoriadnom zasadnutí. "Žiadny môj minister obrany nemôže použiť slovo 'operácia' namiesto pojmu 'vojna'," dodal premiér. Vláda by mala oznámiť meno nového ministra už čoskoro.



Oznámenie o odvolaní Janeva prichádza niekoľko dní po tom, ako v rozhovore pre televíziu a následne aj v príspevku na sociálnej sieti Facebook odmietol nazvať konflikt na Ukrajine vojnou. Namiesto toho povedal, že bude používať termín "operácia", ktorý minulý štvrtok použil ruský prezident Vladimir Putin pri oznámení začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu.



Verejnosť po Janevových vyjadreniach začala žiadať jeho odvolanie, a to aj napriek tomu, že ruský krok označil ako "neprípustnú agresiu".



Bulharsko je členom Európskej Únie a Severoatlantickej aliancie (NATO), avšak udržiava s Moskvou úzke vzťahy. Krajina je na Rusku takmer úplne energeticky závislá od pádu komunizmu v roku 1989.