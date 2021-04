Bulharský obchodník pre NYT priznal, že dodával zbrane Ukrajine

New York 25. apríla (TASR) - Bulharský obchodník so zbraňami Emilijan Gebrev v e-maile zaslanom denníku New York Times (NYT) prvýkrát priznal, že dodával zbrane na Ukrajinu aj po roku 2014, keď proruskí separatisti začali na východe tohto štátu bojovať proti ukrajinskej armáde. Gebrev pôvodne predaj zbraní bývalej sovietskej republike popieral. Denníku tiež priznal, že zbrane skladoval v moravskej obci Vrbětice.



Gebrev v e-maile napísal, že vojenské vybavenie Ukrajine dodávala po roku 2014, keď ukrajinskí separatisti podporovaní Moskvou začali boje proti armáde v Donbase, jeho zbrojárska spoločnosť EMCO.



V muničných skladoch vo Vrběticiach došlo v októbri a decembri v roku 2014 k výbuchom, do ktorých majú byť zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU, konkrétne z jednotky 29155. Pri prvom výbuchu zahynuli dvaja ľudia a ich telesné pozostatky sa našli 21. novembra 2014.



Podľa českých predstaviteľov boli terčom výbuchov práve uskladnené zbrane Gebrevovej firmy.



Bulharského obchodníka sa spomínaná jednotka snažila dvakrát zabiť - nervovoparalytickou látkou podobajúcou sa novičku, ktorý agenti použili aj proti iným bývalým ruským špiónom a kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina. Po prvom nevydarenom pokuse v roku 2015 sa agenti do Bulharska vrátili a snažili sa Gebreva otráviť znova, pripomenul denník New York Times.