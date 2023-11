Bulharský parlament nehlasoval o nedôvere vláde

Sofia 16. novembra (TASR) - Hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde bulharského premiéra Nikolaja Denkova vo štvrtok v tamojšom parlamente neprinieslo žiaden výsledok, keďže snemovňa nebola po odchode poslancov Občanov za európsky rozvoj Bulharska (GERB) a Zväzu demokratických síl (ODS) zo sály uznášaniaschopná. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na Bulharskú národnú televíziu.



Krátko pred plánovaným hlasovaním o nedôvere vláde poslanci zamietli návrh GERB na zrušenie výnimky na dovoz ruskej ropy do krajiny do troch dní od zverejnenia v úradnom vestníku. Následne poslanci spomínaných dvoch strán opustili sálu. Návrh o vyslovení nedôvery vláde zostávajúci poslanci v hlasovaní odmietli, avšak socialisti požiadali v dôsledku neprítomnosti poslancov GERB a ODS o opakovanie hlasovania.



Predseda parlamentu Rosen Žeľazkov po dvoch krátkych prestávkach skonštatoval, že parlament nie je uznášaniaschopný, a schôdzu odročil. O návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, ktorý iniciovala opozícia kritizujúca Denkovovu obrannú politiku, by sa malo hlasovať opäť v piatok.



Denkov prežil hlasovanie o dôvere pred približne mesiacom, keď sa ho opozícia pokúšala odvolať za jeho energetickú politiku.