Bulharský parlament odvolal svojho predsedu Minčeva

Sofia 16. júna (TASR) – Poslanci bulharského parlamentu vo štvrtok odvolali z funkcie jeho predsedu Nikolu Minčeva, čím zasadili ďalší úder koaličnej vláde premiéra Kirila Petkova, ktorý bude na budúci týždeň čeliť hlasovaniu o vyslovení nedôvery. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Opozičné strany a populistická strana Je taký národ (ITN), ktorá minulý týždeň vystúpila zo štvorkoalície, hlasovali za odvolanie Minčeva - člena Petkovovej strany Pokračujeme v zmene (PP), na základe obvinení, že si neplní svoje povinnosti, hrubo a sústavne porušuje rokovací poriadok a prekračuje svoje právomoci, čo však on popiera.



Petkov, ktorého vláda sa ujala moci len pred šiestimi mesiacmi, uviedol, že Minčevovo odvolanie je dôsledkom "vytvorenia novej koalície medzi všetkými opozičnými stranami a ľuďmi, ktorí zostali v ITN".



Podľa analytikov zosadenie Minčeva je prejavom nového rozloženia síl v parlamente a naznačilo, že Petkovova vláda by mohla padnúť pri avizovanom hlasovaní o vyslovení nedôvery.



Petkov, ktorý nastúpil do funkcie vlani v decembri po dlhotrvajúcej politickej kríze na základe sľubov o boji proti korupcii na najvyššej úrovni, vyjadril nádej, že sa mu ešte podarí nájsť sedem poslancov potrebných na obnovenie väčšiny.



Ako analyzuje Reuters, prípadný pád vlády by pravdepodobne viedol k novým voľbám na jeseň.