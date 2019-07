Bulharský parlament schválil kúpu amerických stíhačiek F-16

Kúpu nových stíhačiek navrhovanú vládou odsúhlasili pomerom hlasov 123:78, pričom dvaja poslanci sa hlasovania zdržali.

Sofia 19. júla (TASR) - Poslanci bulharského parlamentu schválili v piatok kúpu ôsmich amerických stíhačiek F-16, ktoré nahradia zastarané sovietske stroje MiG-29. Sofia tak svoje vzdušné sily prispôsobí štandardom NATO, píše agentúra AP.



Kúpu nových stíhačiek navrhovanú vládou odsúhlasili pomerom hlasov 123:78, pričom dvaja poslanci sa hlasovania zdržali.



Stíhacie lietadlá — šesť jednomiestnych a dve dvojmiestne — by mali Spojené štáty Bulharsku začať dodávať v polovici roka 2023. Posledné stíhačky by mala Sofia od USA dostať začiatkom roka 2024, informuje agentúra AFP.



Bulharsko za 1,25 miliardy dolárov (1,11 miliardy eur) získa od USA stíhačky F-16 Block 70, vybavených raketami vzduch-vzduch, v cene je aj výcvik pre ich pilotov. Pôjde o vôbec najväčší armádny kontrakt v tejto krajine od pádu komunistického režimu pred 30 rokmi.



Kontrakt s výrobcom stíhačiek, zbrojárskym koncernom Lockheed Martin, musí ešte podpísať bulharský minister obrany Krasimir Karakačanov.



"Bulharsko bude prvou balkánskou krajinou s touto novou verziou lietadiel," povedal Karakačanov na margo pomerne vysokej sumy. Bulharskí poslanci sa z dôvodu potrebného financovania kúpy dohodli na zvýšení rozpočtového deficitu krajiny v roku 2019 z plánovaných 0,5 percenta na 2,1 percenta HDP, dopĺňa AFP.



Bulharsko, ktoré do NATO vstúpilo v roku 2004, aktuálne používa tridsaťročné sovietske stíhačky MiG-29, z ktorých len sedem je schopných letu.



Okrem USA tejto krajine ponúkli nákup stíhačiek aj Švédsko a Taliansko. V prípade Švédska išlo o desať nových gripenov, zatiaľ čo Taliansko ponúklo Sofii viacúčelové stíhacie lietadlá typu Eurofighter, avšak už použité.