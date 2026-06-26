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Bulharský parlament schválil zmeny zákona na odblokovanie justíciu
Novela umožní opätovné fungovanie Najvyššej súdnej rady, ktorá navrhuje vymenovanie kľúčových predstaviteľov justície vrátane generálneho prokurátora.
Autor TASR
Sofia 26. júna (TASR) - Bulharský parlament v piatok schválil novelu zákona, ktorá má odblokovať fungovanie najvyššieho orgánu súdnej správy, širšiu reformu justície však neprijal. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že kabinet premiéra Rumena Radeva, ktorý po aprílových voľbách získal parlamentnú väčšinu s prísľubom boja proti korupcii, čelí kritike, že prijaté zmeny nie sú dostatočné, píše TASR.
Novela umožní opätovné fungovanie Najvyššej súdnej rady, ktorá navrhuje vymenovanie kľúčových predstaviteľov justície vrátane generálneho prokurátora. Funkčné obdobie jej volených členov sa skončilo už v roku 2022, čo dlhodobo paralyzovalo rozhodovanie tohto orgánu.
Opozícia presadzovala rozsiahlejšie zmeny vrátane možnosti, aby odvolanie generálneho prokurátora mohli iniciovať aj ďalšie inštitúcie, napríklad advokátska komora. Navrhovala tiež prísnejšie pravidlá pri vymenúvaní a hodnotení sudcov a prokurátorov.
Minister spravodlivosti Nikolaj Najdenov ubezpečil, že práca na ďalších reformách pokračuje.
Podľa právnej expertky Jekateriny Baksanovovej zo sofijského Inštitútu pre trhovú ekonomiku ide v prípade schválenej novely len o „technickú úpravu“, ktorú nemožno považovať za zásadnú reformu. Obmedzený rozsah zmien podľa nej vyvoláva pochybnosti o odhodlaní vlády uskutočniť skutočnú transformáciu justície.
Bulharsko podľa rebríčka organizácie Transparency International patrí medzi krajiny Európskej únie s najvyššou mierou vnímanej korupcie. Európska komisia vo svojej vlaňajšej správe o stave právneho štátu vyzvala Sofiu na posilnenie nezávislosti Najvyššej súdnej rady a kritizovala nedostatočný pokrok v boji proti korupcii na najvyšších miestach.
Bulharsko zároveň od roku 2021 prešlo obdobím politickej nestability, počas ktorého sa v krajine konalo až osmoro parlamentných volieb.
Novela umožní opätovné fungovanie Najvyššej súdnej rady, ktorá navrhuje vymenovanie kľúčových predstaviteľov justície vrátane generálneho prokurátora. Funkčné obdobie jej volených členov sa skončilo už v roku 2022, čo dlhodobo paralyzovalo rozhodovanie tohto orgánu.
Opozícia presadzovala rozsiahlejšie zmeny vrátane možnosti, aby odvolanie generálneho prokurátora mohli iniciovať aj ďalšie inštitúcie, napríklad advokátska komora. Navrhovala tiež prísnejšie pravidlá pri vymenúvaní a hodnotení sudcov a prokurátorov.
Minister spravodlivosti Nikolaj Najdenov ubezpečil, že práca na ďalších reformách pokračuje.
Podľa právnej expertky Jekateriny Baksanovovej zo sofijského Inštitútu pre trhovú ekonomiku ide v prípade schválenej novely len o „technickú úpravu“, ktorú nemožno považovať za zásadnú reformu. Obmedzený rozsah zmien podľa nej vyvoláva pochybnosti o odhodlaní vlády uskutočniť skutočnú transformáciu justície.
Bulharsko podľa rebríčka organizácie Transparency International patrí medzi krajiny Európskej únie s najvyššou mierou vnímanej korupcie. Európska komisia vo svojej vlaňajšej správe o stave právneho štátu vyzvala Sofiu na posilnenie nezávislosti Najvyššej súdnej rady a kritizovala nedostatočný pokrok v boji proti korupcii na najvyšších miestach.
Bulharsko zároveň od roku 2021 prešlo obdobím politickej nestability, počas ktorého sa v krajine konalo až osmoro parlamentných volieb.