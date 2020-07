Bulharský premiér avizoval zmeny v zložení vlády

Sofia 23. júla (TASR) - Bulharský premiér Bojko Borisov vo štvrtok v reakcii na protivládne protesty oznámil zmeny v zložení svojho kabinetu. Informovala o tom agentúra AFP.



Borisov minulý týždeň vyzval troch ministrov, aby odstúpili z funkcie - chcel tak vyvrátiť špekulácie, že sú napojení na oligarchov.



Novým ministrom vnútra by sa mal stať súčasný šéf polície Christo Tersijski, ktorý by nahradil Mladena Marinova. Ministra hospodárstva Emila Karanikolova by mal nahradiť Lačezar Borisov. Súčasný šéf rezortu zdravotníctva Kiril Ananiev prevezme ministerstvo financií, ktorému aktuálne šéfuje Vladislav Goranov. Na pozíciu ministra zdravotníctva je nominovaný riaditeľ univerzitnej nemocnice v Sofii Kostadin Angelov, píše agentúra DPA. Zmena nastane aj na pozícii ministra pre turizmus — Nikolinu Angelkovú nahradí vicepremiérka Marijana Nikolová, dodal Borisov.



Vo vedení rezortov zahraničných vecí a obrany nenastali zmeny.



V Bulharsku už dva týždne prebiehajú protivládne protesty, ktorých účastníci obviňujú koaličnú vládu z korupcie a mafiánskych praktík a žiadajú odstúpenie Borisova i generálneho prokurátora. V stredu večer protestujúci v metropole Sofia zablokovali sedem veľkých križovatiek. Protesty sa konali aj v ďalších bulharských mestách.



Borisov zopakoval, že v úrade zostane až do konca svojho funkčného obdobia, ktoré uplynie v marci 2021. Dodal však, že o ďalšie zvolenie sa už uchádzať nebude. "Povedal som to jasne. Po tomto mandáte sa budem venovať riadeniu mojej strany (Občania za európsky rozvoj Bulharska) a posilneniu jej štruktúr," zdôraznil.



O zmenách v zložení vlády by mal parlament hlasovať v piatok. Demonštranti však naďalej žiadajú odstúpenie celej vlády.



Vláda premiéra Borisova, ktorá je pri moci od mája 2017, v utorok podľa očakávania prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery. V poradí už piaty návrh na vyslovenie nedôvery podali opoziční socialisti, ktorí kabinet vinia z korupcie a nedostatočného boja proti nej. Bulharská socialistická strana (BSP) avizované zmeny vo vláde označila za "imitáciu zmeny".



Premiér zároveň prisľúbil, že v súvislosti s koronavírusovou pandémiou pripraví balík finančných, sociálnych a ekonomických opatrení.