Bulharský premiér odsúdil činy ruskej armády v ukrajinskej Boroďanke

Kyjev 28. apríla (TASR) - Bulharský premiér Kiril Petkov vo štvrtok navštívil ukrajinské mesto Boroďanka neďaleko Kyjeva, kde došlo počas ruskej okupácie k zabíjaniu civilistov. Predseda vlády na mieste vyjadril nádej, že bulharskí zákonodarcovia na budúci týždeň odsúhlasia vojenskú pomoc Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Nemôžeme byť ľahostajní. Nemôžeme povedať, že ide o ukrajinský problém. Nemôžeme povedať, že niektorí ľudia umierajú, ale nás to nezaujíma," povedal v Boroďanke Petkov a odmietol argumenty niektorých bulharských politikov, ktorí tvrdia, že odmietnutie vojenskej pomoci Ukrajine by prinieslo rýchlejšie ukončenie bojov v tejto krajine.



"Ak Rusko pokračuje v zabíjaní a nikto sa nemôže brániť – je toto mier, ktorý chceme?" dodal bulharský premiér.



Bulharský politik sa potom presunul do Kyjeva na naplánované stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Kiril Petkov pricestoval na návštevu Ukrajiny vlakom podobne ako iní západní politici, ktorí vyjadrujú podporu Kyjevu v boji proti ruskej agresii.