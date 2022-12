Bulharský prezident poveril zostavením vlády koalíciu strán GERB-SDS

Sofia 5. decembra (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev v pondelok poveril zostavením vlády najväčšiu parlamentnú skupinu – stredopravú koalíciu politických strán Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) a Zväz demokratických síl (SDS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Prezident poveril zložením vlády neurochirurga Nikolaja Gabrovského. Ten uviedol, že sa bude snažiť navrhnúť kabinet, ktorý bude mať bližšie k profesionalite a dokáže sa vysporiadať s mnohými krízami, ktorým Bulharsko v súčasnosti čelí.



Gabrovski (51) má na zloženie novej vlády sedem dní, pričom v parlamente potrebuje získať podporu väčšiny poslancov. Koalícia GERB-SDS zvíťazila v predčasných októbrových voľbách, no v 240-člennom bulharskom parlamente má iba 67 kresiel. Vládu bude vytvárať Gabrovski namiesto predsedu strany GERB Bojka Borisova, ktorý bol premiérom viac ako desať rokov.



Väčšina bulharských strán odmieta s Borisovm spolupracovať a viní ho z korupcie. Expremiér preto po voľbách naznačil, že je ochotný vzdať sa ašpirácií na premiérsku funkciu, a dokonca nebyť členom vlády, ak by to bránilo vzniku funkčnej koalície.



Politológovia tvrdia, že Borisovova strana sa výberom nestraníckeho kandidáta za lídra koalície snaží ukázať flexibilitu a pripravenosť na dialóg s prípadnými partnermi pri zostavovaní vlády. Podľa nich sú však šance, že koalícia GERB-SDS zloží novú vládu malé, keďže na vytvorenie väčšiny v parlamente nemajú spojencov, píše agentúry AP.



Ak sa koalícii vedenej Gabrovskim nepodarí zložiť novú vládu, prezident musí poveriť druhú najsilnejšiu stranu v parlamente, ktorou je reformistická strana Pokračujeme v zmene (PP) ďalšieho expremiéra Kirila Petkova.