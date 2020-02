Bulharský prezident symbolicky odovlal svoju dôveru voči vláde

Sofia 4. februára (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev odvolal v utorok v televíznom prejave dôveru, ktorú predtým vyslovil vláde. Tento výlučne symbolický krok neskôr na svojej webstránke zdôvodnil slovami, že ho k rozhodnutiu podnietila "akútna kríza", aká je podľa neho na všetkých úrovniach vlády, informuje agentúra DPA.



Radev v prejave povedal, že vláda nekonala v záujme občanov a neprejavila snahu o vykonanie reforiem či riešenia korupcie v krajine. Poukázal pritom na situáciu v západobulharskom meste Pernik, ktoré už celé mesiace zápasí s nedostatkom pitnej vody, a to údajne v dôsledku zlého hospodárenia úradov s vodou v tamojšej priehrade.



Radev tiež spomenul, že Bulharsko dováža z Talianska odpad, ktorý spaľuje v tepelných elektrárňach, čím znečisťuje ovzdušie.



Radev, ktorý sa stal prezidentom v januári 2017, pričom vo voľbách kandidoval ako nezávislý, avšak s podporou opozičnej Bulharskej socialistickej strany (BSP), ku ktorej má blízko. Práve táto strana minulý týždeň iniciovala - v súvislosti so situáciou v Perniku - v bulharskom parlamente hlasovanie o nedôvere. Konzervatívno-nacionalistická vláda, ktorá je vo funkcii od mája 2017, toto hlasovanie podľa očakávaní prežila.



Bývalý bulharský prezident Rosen Plevneliev naznačil, že existuje súvislosť medzi obvineniami prorusky orientovaného prezidenta Radeva a snahou vlády o vstup krajiny do eurozóny. "Teraz je tu vojna proti vláde s cieľom zabrániť jej vo vstupe do eurozóny," povedal pre verejnoprávny rozhlas.



Mesto Pernik leží približne 30 kilometrov západne od Sofie a už celé mesiace zápasí s nedostatkom pitnej vody. Kríza vrcholí od polovice novembra 2019, keď miestne úrady v dôsledku nedostatku vody v priehrade Studena zaviedli pitnú vodu na prídel.



V januári zo svojho postu odstúpil minister životného prostredia Neno Dimov, ktorý čelí obvineniam, že s vodou v Perniku zle hospodáril. Ak sa dokáže, že povolil dodávky vody do priemyselných závodov, hoci vedel, že tým môže ohroziť zásoby pitnej vody pre takmer 100.000 ľudí, bude mu hroziť až osem rokov väzenia.