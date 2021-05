Bulharský prezident rozpustí parlament, nové voľby budú v júli

Sofia 5. mája (TASR) - Predčasné parlamentné voľby v Bulharsku sa budú konať zrejme 11. júla. Oznámil to v stredu prezident Rumen Radev s tým, že na budúci týždeň rozpustí parlament a vymenuje dočasný kabinet, informovala bulharská agentúra BTA.



Prezident podľa agentúry AFP zároveň varoval, že nasledujúce voľby môžu viesť k podobnej patovej situácii, aká vládne v krajine po voľbách zo začiatku apríla. Politických lídrov vyzval na rokovania, aby sa pokúsili predísť vzniku dlhodobej politickej krízy.



Ako prvá bola poverená zostavením vlády stredopravá strana Občania za európsky vývoj Bulharska (GERB) vedená trojnásobným premiérom Bojkom Borisovom. Strane sa však nepodarilo získať dostatok partnerov na to, aby sformovala vládu. Pokus o vytvorenie koaličnej vlády vzdala tiež strana Je aj taký národ (ITN) na čele s televíznym moderátorom a spevákom Slavim Trifonovom a aj Bulharská strana socialistov.



Hnev bulharských občanov proti rozšírenej korupcii po takmer desiatich rokoch vládnutia Borisova zvýšil podporu pre antisystémovú stranu ITN a dve menšie podobné zoskupenia, hoci v parlamente sa žiadnej z nich nepodarilo dosiahnuť väčšinu. Budúcnosť krajiny je tak nejasná. Podľa analytikov čakajú Bulharsko mesiace politickej neistoty, ktorá by mohla spomaliť zotavenie krajiny z pandémie koronavírusu, dodáva agentúra AFP.