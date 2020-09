Bulharský prezident vetoval zákon o hlasovaní poštou

Sofia 28. septembra (TASR) - Bulharsko neumožní korešpondenčné hlasovanie, aby sa tak "znížila pravdepodobnosť chaosu a manipulácie volieb". V pondelok to povedal bulharský prezident Rumen Radev po tom, ako vetoval zmenu volebného zákona, ktorú presadil premiér Bojko Borisov. Informovala o tom agentúra DPA.



Zmenu zákona schválil bulharský parlament pred dvoma týždňami s podporou priaznivcov premiéra Borisova, ktorý je politickým rivalom prezidenta Radeva a šéfom vládnej strany Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB).



Radev a ostatní kritici Borisova ostatné tri mesiace trvajú na voľbách, kde by ľudia svoj hlas odovzdali osobne. Argumentujú, že korešpondenčné hlasovanie je ľahké zmanipulovať. Občania v minulosti mohli hlasovať poštou, táto prax však bola zrušená krátko pred zmenou volebného zákona.



Poslanci môžu prezidentské veto prelomiť, avšak najbližšie plánované zasadnutie parlamentu je v marci.



Radev ďalej kritizoval zmenu zákona aj za to, že zaobstaranie strojov na sčítanie hlasov by mala v kompetencii volebná komisia a nie parlament.