Bulharský prezident vypísal piate parlamentné voľby za dva roky

Sofia 2. februára (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev vo štvrtok rozpustil Národné zhromaždenie a na 2. apríla vypísal predčasné parlamentné voľby.



Radev okrem toho vymenoval aj dočasnú vládu, ktorá bude krajinu viesť do predčasných volieb – v poradí už piatych za posledné dva roky. Vládny kabinet bude i naďalej viesť doterajší premiér, 55-ročný politik Galab Donev.



Tento krok prichádza po tom, ako tri najväčšie politické skupiny v hlboko roztrieštenom Národnom zhromaždení nenašli spoločnú reč na vytvorenie životaschopnej koaličnej vlády po posledných predčasných voľbách, ktoré sa konali v októbri.



Ako posledná sa snahy o zostavenie koaličnej vlády vzdala koncom januára Bulharská socialistická strana (BSP). Poverenie dostala ako tretia v poradí a išlo zároveň o posledný pokus.



Mandát na sformovanie kabinetu predtým vrátili dve najväčšie parlamentné strany – stredopravicová strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) a reformistické hnutie Pokračujeme v zmene (PP). Ani jedna nedokázala získať v parlamente nadpolovičnú väčšinu.



Bulharsko je v patovej situácii od roku 2020 a táto pokračujúca politická kríza ohrozuje jeho plány na vstup do eurozóny v roku 2024 a zaradenie do schengenského priestoru. Bez vlády so silným mandátom nie je možné prijímať reformy potrebné na boj proti korupcii. Komplikuje sa aj čerpanie niekoľkých miliárd eur z fondov EÚ na obnovu.



Agentúra AFP koncom januára napísala, že podľa politológov aj nové voľby prinesú podobne rozdrobený parlament s malými šancami na vznik stabilnej vlády.



Časť analytikov si myslí, že vojna na Ukrajine, inflácia a rastúci rozkol medzi proruským a proeurópskym táborom v Bulharsku by mohli viesť k tomu, že nacionalistické strany bude voliť viac občanov.