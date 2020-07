Bulharský prezident vyzval na odstúpenie vlády

Sofia 12. júla (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev vyzval v sobotu na odstúpenie vlády, ktorú obvinil z mafiánskych praktík. Taktiež požadoval odchod generálneho prokurátora, informovala agentúra AFP.



Výzva hlavy štátu nasleduje po tohtotýždňových policajných raziách v sídle prezidentskej kancelárie, v rámci ktorej zadržali a predviedli na výsluch aj dvoch Radevových spolupracovníkov.



"Mafiánsky charakter tejto vlády dotlačil Bulharov každého veku a rôznej politickej orientácie, aby požadovali obnovenie vlády zákona a základných občianskych slobôd, ktoré boli v posledných rokoch systematicky porušované," vyhlásil prezident v televíznom prejave k národu.



V bulharskej verejnosti sa podľa neho nakumuloval už tak silný hnev, že už ho nemožno potlačiť strachom ani silou. Jediným riešením tejto krízovej situácie je odstúpenie vlády a generálneho prokurátora, domnieva sa prezident.



Radev, ktorý má blízko k opozičným socialistom, je ostrým kritikom konzervatívneho premiéra Bojka Borisova. Jeho vládnu garnitúru obviňuje z väzieb na oligarchov, korupcie a potláčania slobody slova. Borisov stojí na čele vlády s prestávkami už od roku 2009, Radev nastúpil do úradu v roku 2017.



Tohtotýždňové razie v prezidentskej kancelárii nariadil generálny prokurátor Ivan Gečev. Ide o súčasť vyšetrovania, v rámci ktorého sa preverujú podozrenia zo zneužívania politického vplyvu a prezradenia štátnych tajomstiev, týkajúce sa prezidentových dvoch spolupracovníkov.



V reakcii na policajné zásahy vyšli v piatok večer do ulíc hlavného mesta Sofia tisíce demonštrantov, ktorí sa dostali aj do násilných potýčok s policajtmi. Protestujúci požadovali odstúpenie premiéra aj generálneho prokurátora, ktorí sú podľa nich skorumpovaní a napojení na zločinecké skupiny.



Opozícia označila razie v prezidentskej kancelárii za otvorené vyhlásenie vojny hlave štátu zo strany vlády.