Bulharský prezident vyzval vládu na demisiu, žiada predčasné voľby
Predčasné voľby považuje za jedinú cestu vpred po celoštátnych demonštráciách proti plánovanému zvyšovaniu daní na krytie vyšších výdavkov a po obvineniach vlády z korupcie.
Autor TASR
Sofia 3. decembra (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev vyzval menšinovú vládu premiéra Rosena Žeľazkova, aby podala demisiu. Vyslovil sa za predčasné voľby, ktoré považuje za jedinú cestu vpred po celoštátnych demonštráciách proti plánovanému zvyšovaniu daní na krytie vyšších výdavkov a po obvineniach vlády z korupcie.
Ako informovala agentúra Reuters, vláda v utorok po masových protestoch spojených s násilnosťami stiahla svoj návrh zákona o rozpočte na rok 2026 - vôbec prvý zostavený v eurách, ktoré Bulharsko začne používať 1. januára 2026. Vláda avizovala, že predloží nový návrh štátneho rozpočtu.
Radevovu výzvu na demisiu vlády vládnuca koalícia odmietla. Predseda vládnej strany Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) Bojko Borisov však varoval pred možným chaosom a prudkým nárastom cien po prijatí eura v Bulharsku.
Opozičná strana Pokračujeme v zmene – Demokratické Bulharsko (CC-DB) pre Reuters uviedla, že v piatok podá návrh na vyslovenie nedôvery vláde a na budúci týždeň zorganizuje ďalší protivládny protest. Mal by sa konať v deň, keď budú poslanci rokovať o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Ak by sa ním zaoberali, bolo by to už šieste hlasovanie o nedôvere, ktorému vláda bude čeliť od svojho nástupu do úradu v januári.
Radev v utorok vo svojom prejave vysielanom v štátnej televízii povedal, že vládnuca koalícia stratila legitimitu a nenaplnila očakávania verejnosti. „Bulharsko potrebuje skutočnú zmenu, ktorá povedie k obnove štátnosti, a to je niečo, čo súčasná koalícia nemôže dosiahnuť,“ vyhlásil Radev podľa agentúry BTA.
Prezident vyzval Bulharov, aby využili „historickú šancu“ na obnovu štátu, zostali jednotní a zabránili tomu, aby ich protestné hnutie ovládla niektorá z politických strán. „Z minulosti si pamätáme, že každý pokus o privatizáciu protestu oberá väčšinu o nádej,“ upozornil.
Poukázal na to, že na pondelkové demonštrácie proti návrhu štátneho rozpočtu prišli ľudia rôznych generácií, a odmietol tvrdenia, že nepokoje odrážali nespokojnosť malej skupiny ľudí.
„Pánom oligarchom“ Radev odkázal, že podcenili odhodlanie starších generácií, ktoré zažili politickú transformáciu, i tisícov mladých ľudí, ktorým „hlboko záleží na Bulharsku“. V tejto súvislosti ostro kritizoval „neprincipiálnu koalíciu“, ktorá rozdelila spoločnosť na „tých pri moci a na oklamaných a zatrpknutých voličov“.
Na záver svojho prejavu Radev zdôraznil, že Bulharsko potrebuje „radikálnu a skutočnú zmenu“, aby sa obnovila dôveru občanov v inštitúcie a právny štát.
Radev, ktorý zastáva funkciu prezidenta druhé funkčné obdobie, už roky kritizuje vládu ovládanú stranou GERB a obviňuje ju z korupcie.
Kríza súvisiaca s rozpočtom je najnovším znakom politickej nestability v Bulharsku, kde sa za štyri roky konalo sedmoro volieb - zväčša pre spory v slabých koalíciách. Posledné voľby boli v októbri 2024, ale parlament schválil kabinet až v januári, po mesiacoch rokovaní.
Bulharsko, najchudobnejší člen Európskej únie a jeden z jej najviac skorumpovaných štátov, potrebuje politickú stabilitu, aby urýchlilo čerpanie finančných prostriedkov EÚ pre svoju infraštruktúru, dodáva Reuters.
