Bulharský súd odmietol Rusku vydať podnikateľa, ktorý odsúdil inváziu

Sofia 25. augusta (TASR) - Bulharský súd odmietol vo štvrtok vydať do Ruska podnikateľa podozrivého z daňových únikov. Stalo sa tak pre obavy, že by Alexeja Aľčina v jeho vlasti nečakal spravodlivý proces, keďže verejne kritizoval ruskú inváziu na Ukrajinu, informuje agentúra AFP.



Aľčin, ktorý žije v Bulharsku od roku 2014, koncom februára verejne spálil - pred ruským konzulátom v bulharskom meste Varna - svoj ruský pas, čím protestoval proti vojne na Ukrajine.



Tento 46-ročný podnikateľ čelí v Rusku obvineniam z daňových únikov v hodnote 282,5 milióna rubľov (4,7 milióna eur).



Alexej Aľčin bulharským médiám povedal, že hoci predmetné obvinenia pochádzajú ešte z roku 2018, Moskva po ňom začala pátrať až teraz v apríli - prostredníctvom medzinárodnej policajnej organizácie Interpol. Došlo k tomu krátko po tom, ako na sociálnych sieťach zverejnil prejav, v ktorom sa zasadzoval proti vojne na Ukrajine.



Odvolací súd vo Varne vo štvrtok dospel k záveru, že "existuje riziko", že by počas súdneho procesu v Rusku mohlo dôjsť k porušeniu jeho práv v dôsledku jeho politického presvedčenia. Rozhodol teda, že podnikateľa do Ruska nevydá.



Vo svojom verdikte sa súd odvolal aj na dve rezolúcie Európskeho parlamentu i správu Helsinského výboru pre ľudské práva. Tie upozornili na to, že Rusko v ostatnom čase "zintenzívnilo represie voči demonštrantom a občianskym aktivistom protestujúcim proti vojne" na Ukrajine.



Bulharský súd tiež podotkol, že podobné rozhodnutia o nevydaní osôb do Ruska učinili aj iné európske štáty. Obávajú sa totiž, že Moskva nie je schopná plniť si svoje medzinárodné záväzky v oblasti spravodlivého priebehu súdnych konaní.



V Bulharsku, vrátane metropole Sofia, sa v ostatných týždňoch konalo viacero demonštrácií na podporu Alexeja Aľčina Spoločne s nimi zaznievali aj výzvy na to, aby tomuto ruskému podnikateľovi udelili v Bulharsku azyl.