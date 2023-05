Bulharský ultramaratónec zbiera peniaze pre mladistvých závislých

Sofia 1. mája (TASR) - Bulharský ultramaratónec Krasi Georgijev sa v nedeľu dal na viac ako dva týždne zavrieť do sklenenej klietky v jednom z parkov v Sofii, aby vyzbieral peniaze pre mladých ľudí bojujúcich s drogovou závislosťou.



Georgijev nebude mať počas 15 dní vo vnútri prístup ku knihám, telefónu ani počítaču a každý deň bude mať 30 minút, aby sa porozprával s ľuďmi vonku.



Box pred Národným palácom kultúry v Sofii, do ktorého sa Georgijev v nedeľu nasťahoval, má tri zo štyroch stien z priehľadného skla. Vnútri má posteľ a bežecký pás.



Vyzbierané peniaze majú použiť na podporu osôb mladších ako 18 rokov s rôznymi závislosťami, problémami s alkoholom, drogami, energetickými nápojmi alebo sociálnymi médiami.



"Toto nie je fyzický, ale psychologický experiment," povedal Georgijev. "Chcem ukázať, ako sa človek psychicky zmení, keď ho postavíte do boxu," dodal.



Georgijev zabehol približne 30 ultramaratónov - od Arktídy po Kambodžu - a absolvoval 217-kilometrovú trasu Údolím smrti v Kalifornii. V roku 2019 zabehol 1200 kilometrov v Bulharsku, Severnom Macedónsku a Albánsku, aby povzbudil vlády v týchto krajinách budovať lepšiu infraštruktúru, ktorá by ľudí zblížila.



Agentúra Reuters pripomenula, že americký iluzionista David Blaine v roku 2003 strávil 44 dní zatvorený v priehľadnom boxe zavesenom nad brehom Temže v Londýne. K dispozícii mal len vodu na pitie. V tom čase išlo o senzáciu kritizovanú médiami a verejnosťou, dodal Reuters.