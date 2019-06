Bullmann: Tajani nemá mandát na rokovania o pozíciách v EÚ

Bullmann opätovne potvrdil pozíciu európskych socialistov prijatú minulý týždeň, že Európsky parlament musí byť jadrom všetkých rozhodnutí o voľbe predsedu budúcej Európskej komisie.

Brusel 5. júna (TASR) - Končiaci predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani nemá od politických skupín v europarlamente mandát na zastupovanie zákonodarného zboru EÚ v medziinštitucionálnych rokovaniach. Uviedol to v stredu predseda politickej skupiny v EP (S&D) Udo Bullmann.



Bullmann to uviedol s odkazom na stredajšie stretnutie Tajaniho s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.



Nemecký socialistický europoslanec upozornil, že politické skupiny v EP neboli oficiálne informované o tomto stretnutí. Spresnil, že Tajani nemá od politických skupín potrebný mandát na zastupovanie europarlamentu v medziinštitucionálnych rokovaniach a preto stretnutie Tajani - Tusk možno považovať len za vnútrostranícke a neformálne stretnutie predstaviteľov Európskej ľudovej strany (EPP), ktorej členmi sú obaja politici.



Bullmann opätovne potvrdil pozíciu európskych socialistov prijatú minulý týždeň, že Európsky parlament musí byť jadrom všetkých rozhodnutí o voľbe predsedu budúcej Európskej komisie. To podľa jeho slov bude vyjadrením rešpektu demokratickej vôle európskych občanov, ktorí sa zúčastnili na tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu.



Tusk bol po minulotýždňovom neformálnom summite EÚ (28.5) poverený premiérmi a prezidentmi členských krajín Únie, aby viedol rokovania s predstaviteľmi hlavných politických síl v europarlamente, ako aj s členskými krajinami o najprijateľnejších kandidátoch na obsadenie hlavných kľúčových pozícií v inštitúciách EÚ. Snahou je dosiahnuť kompromisné stanovisko o kandidátoch do júnového summitu EÚ (20.-21.6), na ktorom by hlavy vlád a štátov mali tieto nominácie odobriť.



Spravodajca TASR Jaromír Novak