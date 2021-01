Bullock:Trump neúčasťou na inaugurácii oslabí demokratické inštitúcie

Washington 20. januára (TASR) - Neúčasť odchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa na inaugurácii Joea Bidena je ďalším príkladom toho, ako Trump oslabuje demokratické inštitúcie porušovaním ich dlhoročných tradícií. Pre TASR to uviedol profesor politických vied z Georgijskej univerzity (UGA) Charles Bullock.



"Trump svojou neúčasťou porušuje tradíciu, ktorá trvá už zhruba 150 rokov. Zároveň tým ukazuje, že nevie prehrávať," pokračuje profesor. V prípade, že počas ceremónie dôjde k násilnostiam, budú sa medzi niektorými stúpencami odchádzajúceho prezidenta šíriť konšpiračné teórie, že ich zinscenoval samotný Trump a preto sa na udalosti nezúčastnil, dodáva Bullock.



Trumpovo funkčné obdobie sa skončí v stredu 20. januára. Jeho vplyv na Republikánsku stranu a americkú politiku však bude pokračovať. Podľa Bullocka poprední republikánski predstavitelia Trumpa vo svojej strane nechcú, jeho priaznivcov však potrebujú. "Republikáni, ktorí majú ambície na prezidentský úrad, ako napríklad senátori Marco Rubio a Ted Cruz, chcú, aby Trump odišiel z politiky, pretože pre nich predstavuje prekážku. Ale drvivá väčšina voličov Republikánskej strany naďalej Trumpa podporuje a verí mu," pokračuje Bullock.



Dôležitosť Trumpových voličov podčiarkuje skutočnosť, že z posledných ôsmich prezidentských volieb získali republikánski kandidáti menej hlasov než ich demokratickí oponenti až v siedmich z nich. "Republikáni si nemôžu dovoliť znepriateliť si Trumpových prívržencov," zdôrazňuje Bullock.



"Trumpova popularita spočíva v jeho ochote využiť obavy bielych pracujúcich ľudí, ktorí sú svedkami toho, ako sa zo Spojených štátov stáva mnohonárodnostná krajina, upadá rola náboženstva v spoločnosti a priemysel sa sťahuje do tretieho sveta. Títo ľudia zápasia s ťažkosťami a Trump im ponúkal ľahko pochopiteľné (avšak nenaplnené) sľuby, že im pomôže," približuje Bullock politický postoj odchádzajúceho prezidenta. Ambicióznym republikánskym zákonodarcom však k úspechu nemusí stačiť to, že napodobnia Trumpovu politiku. "Trumpovi prívrženci sú oddaní viac jemu osobne než jeho politickým plánom," dodáva Bullock.



Podľa analytika je napriek tomu isté, že ostatní americkí politici sa pokúsia Trumpa imitovať a zopakovať jeho úspech. "Dúfajme, že budú menej schopní a verejnosť bude menej ľahkoverná než v prípade Trumpa," poznamenáva Bullock. Zároveň verí, Trumpovo funkčné obdobie je odchýlka od normálu, akú už americká spoločnosť neuvidí. "Neviem, či je najhorším prezidentom v dejinách krajiny, avšak ako nedávno ukázal, bol tým najnebezpečnejším, pretože bol hrozbou pre demokraciu,” uzavrel Bullock, odkazujúc na nedávny útok prezidentových podporovateľov na Kapitol.



Trumpovi priaznivci vtrhli 6. januára do budovy Kongresu a vyvolali nepokoje, počas ktorých zomrelo päť osôb. Obe komory Kongresu v tom čase zasadali s cieľom definitívne potvrdiť Bidenovo volebné víťazstvo.