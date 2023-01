Bundestag oficiálne uznal genocídu jezídov v Iraku

Berlín 19. januára (TASR) — Spolkový snem (Bundestag), dolná komora nemeckého parlamentu, vo štvrtok oficiálne uznala vraždenie príslušníkov islamskej sekty jezídov v Iraku, ktorého sa v roku 2014 dopustili bojovníci Islamského štátu, za genocídu. Vyzvala tiež na prijatie opatrení, ktoré by tejto prenasledovanej menšine pomohli. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Návrh uznesenia v Bundestagu predložili tri parlamentné frakcie vládnucej koalície spolu konzervatívnymi poslancami.



Poslanci v uznesení "uznali zločiny voči jezídom za genocídu na základe posudkov vyšetrovateľov OSN" a odsúdili "neopísateľné hrôzy a tyranskú nespravodlivosť" páchanú bojovníkmi IS, ktorí konali s úmyslom "úplne vyhladiť všetkých jezídov". K podobným krokom sa už odhodlalo viacero krajín vrátane Austrálie, Belgicka a Holandska.



Agentúra AFP pripomína, že toto uznesenie zároveň vyzýva nemeckú vládu, aby pokračovala v trestnom konaní voči podozrivým osobám na území Nemecka a aby zvýšila finančnú podporu zameranú na zozbieranie dôkazov v Iraku a pomoc zdecimovaným komunitám jezídov. Nemecko by tiež malo založiť dokumentačné centrum zločinov proti jezídom a vyvinúť tak tlak na Bagdad, aby príslušníkov tejto menšiny chránil.



Jezídi sú kurdsky hovoriaca etnicko-náboženská skupina na severe Iraku. Roky boli prenasledovaní militantmi z IS, ktorí zabili stovky ich mužov, znásilňovali ženy a deti násilím nútili bojovať vo svojich jednotkách. V auguste 2014 džihádisti zmasakrovali vyše 1200 jezídov.



Osobitní vyšetrovatelia OSN v máji 2021 uviedli, že zozbierali "jasné a presvedčivé dôkazy" o tom, že na irackých jezídoch IS spáchal genocídu.