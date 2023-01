Bundestag označí násilie proti irackým jezídom za genocídu

Berlín 13. januára (TASR) - Nemecký Spolkový snem (Bundestag) by mal budúci týždeň uznať za genocídu vraždenie príslušníkov menšiny jezídov v Iraku, ktoré v roku 2014 páchali militanti extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Pre agentúru AFP to v piatok potvrdili samotní poslanci.



Návrh tohto uznesenia plánujú v Bundestagu vo štvrtok predložiť tri parlamentné frakcie vládnucej stredoľavicovej koalície spolu konzervatívnymi poslancami, uviedla poslankyňa Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Derya Türk-Nachbaurová.



Dolná komora parlamentu "uznáva zločiny voči jezídom za genocídu na základe posudkov vyšetrovateľov OSN", uvádza sa v návrhu uznesenia, do ktorého nahliadla AFP. Podobné kroky urobili aj Austrália a Belgicko.



Jezídi sú kurdsky hovoriaca etnicko-náboženská skupina na severe Iraku. Roky boli prenasledovaní militantmi z IS, ktorí zabili stovky ich mužov, znásilňovali ženy a deti násilím nútili bojovať vo svojich jednotkách. V auguste 2014 džihádisti zmasakrovali vyše 1200 jezídov.



Osobitní vyšetrovatelia OSN v máji 2021 uviedli, že zozbierali "jasné a presvedčivé dôkazy" o tom, že na irackých jezídoch IS spáchal genocídu.



"Neexistuje žiadna premlčacia doba na genocídu," uviedla vo vyhlásení pre AFP Türk-Nachbaurová, jedna z predkladateliek návrhu.



Nemecko, kde žije rozsiahla jezídska komunita, je jednou z mála krajín, ktoré v súvislosti s týmito zločinmi podniklo právne kroky, pripomína AFP.