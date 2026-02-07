< sekcia Zahraničie
Bundestag po previerke zablokoval vstup siedmim zamestnancom
Pre podozrenie z porušenia vývozného embarga do Bieloruska bola v stredu vykonaná domová prehliadka a prehliadka kancelárie jedného z regionálnych zákonodarcov AfD.
Autor TASR
Berlín 7. februára (TASR) — Dolná komora nemeckého parlamentu v piatok potvrdila, že siedmim zamestnancom zakázala vstup do budovy po tom, čo sa zistilo, že sú spolupracovníkmi strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Počas tohto volebného obdobia bolo vydanie preukazu pre poslancov alebo zamestnancov parlamentných frakcií zamietnuté zatiaľ v siedmich prípadoch,“ potvrdila AFP hovorkyňa Spolkového snemu (Bundestag). „V dvoch ďalších prípadoch bol zamietnutý prístup k IT systémom,“ dodala.
Nekonkretizovala však o koho ide. Obmedzenia nasledovali po previerkach a boli podľa nej prijaté v záujme ochrany bezpečnosti poslancov Bundestagu.
O zákaze vstupu rozhodla predsedníčka Bundestagu Julia Klöcknerová.
Podľa týždenníka Der Spiegel sa zákaz týka spolupracovníkov AfD, ktorých blízkosť k Rusku a krajne pravicovým hnutiam upútala pozornosť parlamentných úradníkov. Niektorí boli odsúdení za podnecovanie k nenávisti alebo za porušenie zákona o strelných zbraniach. Jeden z nich bol obvinený, že hodil dymovnicu na prijímacie centrum pre utečencov.
Ostatné strany v uplynulých mesiacoch obvinili AfD, aktuálne najväčšiu opozičnú stranu v Bundestagu, ukrýva „proruskú spiacu bunku“ a poskytuje citlivé informácie osobám v Rusku.
Pre podozrenie z porušenia vývozného embarga do Bieloruska bola v stredu vykonaná domová prehliadka a prehliadka kancelárie jedného z regionálnych zákonodarcov AfD.
Podľa investigatívy verejnoprávneho vysielateľa Bayerischer Rundfunk, zverejnenej začiatkom roka 2024, zamestnávala AfD v tom čase viac než 100 ľudí, ktorých nemecké domáce tajné služby označili za pravicových extrémistov.
„Počas tohto volebného obdobia bolo vydanie preukazu pre poslancov alebo zamestnancov parlamentných frakcií zamietnuté zatiaľ v siedmich prípadoch,“ potvrdila AFP hovorkyňa Spolkového snemu (Bundestag). „V dvoch ďalších prípadoch bol zamietnutý prístup k IT systémom,“ dodala.
Nekonkretizovala však o koho ide. Obmedzenia nasledovali po previerkach a boli podľa nej prijaté v záujme ochrany bezpečnosti poslancov Bundestagu.
O zákaze vstupu rozhodla predsedníčka Bundestagu Julia Klöcknerová.
Podľa týždenníka Der Spiegel sa zákaz týka spolupracovníkov AfD, ktorých blízkosť k Rusku a krajne pravicovým hnutiam upútala pozornosť parlamentných úradníkov. Niektorí boli odsúdení za podnecovanie k nenávisti alebo za porušenie zákona o strelných zbraniach. Jeden z nich bol obvinený, že hodil dymovnicu na prijímacie centrum pre utečencov.
Ostatné strany v uplynulých mesiacoch obvinili AfD, aktuálne najväčšiu opozičnú stranu v Bundestagu, ukrýva „proruskú spiacu bunku“ a poskytuje citlivé informácie osobám v Rusku.
Pre podozrenie z porušenia vývozného embarga do Bieloruska bola v stredu vykonaná domová prehliadka a prehliadka kancelárie jedného z regionálnych zákonodarcov AfD.
Podľa investigatívy verejnoprávneho vysielateľa Bayerischer Rundfunk, zverejnenej začiatkom roka 2024, zamestnávala AfD v tom čase viac než 100 ľudí, ktorých nemecké domáce tajné služby označili za pravicových extrémistov.