Bundestag po prvý raz vyvesil dúhovú vlajku, v Berlíne je Pride

Berlín 23. júla (TASR) - Približne 150.000 ľudí sa v sobotu zúčastňuje na každoročnom berlínskom dúhovom pochode, nazývanom aj Christopher Street Day (CSD) s cieľom podporiť práva komunity LGBTQ. Počet účastníkov oznámila tamojšia polícia s tým, že do večera sa ešte môže zvýšiť. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Motto demonštrácie 44. ročníka berlínskeho pochodu znie "Zjednotení v láske. Proti nenávisti, vojne a diskriminácii".



Berlínsky senátor pre oblasť kultúry a Európu Klaus Lederer v príhovore na úvod podujatia uviedol, že Berlín musí byť "bezpečným útočiskom" pre príslušníkov komunity LGBTQ, ktorí čelia prenasledovaniu vo svojich domovských krajinách. "Pre všetky krajiny, kde je byť queer stále trestným činom... musí byť Berlín mestom slobody," zdôraznil.



Podporu vyjadrili LGBTQ osobám aj nemecké verejné inštitúcie. Dolná komora parlamentu Bundestag vôbec po prvý raz vyvesila dúhovú vlajku, ktorá je symbolom tolerancie. Od sobotňajšieho rána vialo viacero takýchto vlajok aj na budove Reichstagu, kde sídli parlament. Objavili sa tiež na budove ministerstva vnútra či úrade kancelára.



Predsedníčka Spolkového snemu Bärbel Basová v júni ohlásila, že vyvesenie dúhovej vlajky na budove Reichstagu výrazne zvýši viditeľnosť záväzku voči rozmanitosti.



Rezort vnútra pritom len v apríli oficiálne povolil, že na vládnych budovách smie byť pri určitých príležitostiach vyvesovaná dúhová vlajka, pripomína agentúra DPA.



Organizátori očakávajú počas dňa až do 500.000 účastníkov. Podujatie sa začalo napoludnie, keď boli do vzduchu vyhodené farebné konfety v časti Spittelmarkt v centre mesta. Nasledovný pochod berlínskymi štvrťami s trasou v dĺžke 7,4 kilometra povedie až k Brandenburskej bráne. Na oslavnom sprievode sa má zúčastniť rekordných 96 vozidiel a najmenej 80 skupín z celého sveta vrátane Ukrajiny.



Vlani sa na dúhovom pohode v nemeckej metropole, ktorý bol vtedy najväčšou demonštráciu od vypuknutia pandémie nového koronavírusu, zúčastnilo okolo 65.000 ľudí. Platil však zákaz alkoholu a prísne protipandemického obmedzenia. V roku 2020 pochod pre pandémiu covidu úplne zrušili.