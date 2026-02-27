< sekcia Zahraničie
Bundestag schválil reformu azylovej politiky podľa EÚ
Vládna koalícia kresťanských demokratov (CDU/CSU) a Sociálnodemokratickej strany (SPD) hlasovala za návrh zákona, proti boli strana Zelených a Alternatíva pre Nemecko (AfD).
Autor TASR
Berlín 27. februára (TASR) - Nemeckí poslanci Spolkového snemu (Bundestag) schválili návrh zákona o sprísnení azylových predpisov a zároveň uľahčenia prístupu žiadateľov o azyl na trh práce. Do nemeckej legislatívy sa tým začlenia predpisy Európskej únie, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Reformy sa už dohodli na úrovni EÚ v roku 2024 a prinášajú kľúčové zmeny v prístupe k žiadateľom o azyl. Vyplýva z nich napríklad povinnosť overovať totožnosť prichádzajúcich osôb a spracovať ich žiadosti už na vonkajších hraniciach EÚ. Týka sa to žiadateľov z krajín, pre ktoré platí nízka miera priznávania azylu. Pokiaľ sa ich žiadosti zamietnu, nebudú mať nárok na azyl a budú priamo na hranici deportovaní.
Takisto sa skráti proces pre osoby, ktoré už požiadali o azyl v inom členskom štáte. Podľa nového zákona by mali mať žiadatelia žijúci v prijímacích centrách možnosť pracovať v Nemecku už po troch mesiacoch v krajine. V súčasnosti nesmú pracovať šesť mesiacov, ak žijú v centrách.
