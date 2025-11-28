< sekcia Zahraničie
Bundestag schválil rozpočet, výdavky dosiahnu takmer 525 mld. eur
Autor TASR
Berlín 28. novembra (TASR) - Nemecký parlament v piatok schválil návrh rozpočtu na budúci rok. Rozpočet počíta s výdavkami za takmer 525 miliárd eur, pričom nové pôžičky budú druhé najvyššie v histórii. Prekonali ich iba pôžičky z roku 2021, teda v období najväčšieho tlaku pandémie nového koronavírusu. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.
Jadrový rozpočet počíta na budúci rok s výdavkami v celkovej hodnote 524,5 miliardy eur, z toho 58,3 miliardy eur predstavujú investície. Ďalšie investície však bude možné realizovať prostredníctvom špeciálnych investičných fondov, ktoré nespadajú pod dlhovú brzdu. Po započítaní týchto investícií ich celkový objem dosiahne 126,7 miliardy eur. To je zhruba o 10 % viac než tento rok, v ktorom sa objem investícií oproti roku 2024 zvýšil o 55 %.
Nové pôžičky by mali v rámci jadrového rozpočtu dosiahnuť v roku 2026 takmer 98 miliárd eur. Po započítaní pôžičiek prostredníctvom špeciálnych fondov určených na obranu a investície dosiahnu pôžičky viac než 180 miliárd eur. To je druhý najvyšší objem úverov v nemeckej histórii, pričom ho prekonali iba pôžičky z roku 2021 počas obdobia pandémie nového koronavírusu. Vtedy si Nemecko požičalo približne 215 miliárd eur.
Uvedený objem nových pôžičiek je zároveň viac než trikrát vyšší ako v poslednom rozpočte predchádzajúcej vlády na rok 2024. Vtedy si vláda kancelára Olafa Scholza požičala 50,5 miliardy eur.
Na obranu by malo ísť 108 miliárd eur. To je najvyššia suma vyčlenená na túto oblasť od konca studenej vojny. Zvýši sa aj pomoc Ukrajine, ktorá by mala od Nemecka získať rekordných 11,5 miliardy eur.
