Bundestag schválil zmenu ústavy, aby umožnil zvýšiť výdavky na armádu

Berlín 3. júna (TASR) - Poslanci dolnej komory nemeckého parlamentu (Spolkový snem) v piatok veľkou väčšinou hlasov schválili zmenu ústavy, aby umožnili prijatie investičného balíka pre ozbrojené sily vo výške 100 miliárd eur. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Zmenu ústavy, na ktorej sa dohodla stredoľavicová koalícia pod vedením kancelára Olafa Scholza s opozíciou, podporilo 593 poslancov - potrebných bolo aspoň 491 hlasov. Nový článok ústavy bude obsahovať pravidlo, ktoré Bundeswehru umožní napriek dlhovej brzde čerpať úver až do výšky 100 miliárd eur.



Aby mohla zmena vstúpiť do platnosti, musí ju ešte budúci piatok takisto dvojtretinovou väčšinou schváliť horná komora nemeckého parlamentu (Spolková rada).



Finančný balík má byť v najbližších rokoch použitý na nákup kvalitnejšieho vybavenia pre ozbrojené sily. Týka sa to zaobstarania lietadiel, tankov a munície, ale aj osobnej výstroje pre vojakov, napríklad prístrojov na nočné videnie či vysielačiek.



Denník Die Welt približuje, že vláda má v pláne nakúpiť stíhacie lietadlá F-35 a chce si tiež zaobstarať 60 ťažkých transportných vrtuľníkov CH-47F.



Scholz prisľúbil výrazné zvýšenie výdavkov na obranu 27. februára, tri dni po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Nemecko sa v súvislosti s inváziou Moskvy na Ukrajinu rozhodlo výrazne prehodnotiť svoju obrannú a bezpečnostnú politiku.