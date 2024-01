Bundestag zamietol uznesenie s výzvou na dodávku taurusov Ukrajine

Berlín 18. januára (TASR) - Poslanci nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) v stredu odmietli návrh uznesenia vyzývajúceho spolkového kancelára Olafa Scholza, aby schválil dodávku riadených striel Taurus Ukrajine. Za návrh hlasovalo 178 poslancov, proti sa vyslovilo 485 zákonodarcov, informovala na svojom webe rozhlasová stanica Deutsche Welle.



Návrh poskytnúť Ukrajine riadené strely Taurus predložila do parlamentu opozičná konzervatívna Kresťanskodemokratická únia (CDU/CSU).



Pri hlasovaní proti nemu boli takmer všetci zákonodarcovia z troch strán vládnej koalície - Sociálnodemokratickej strany (SPD) kancelára Scholza, Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP).



Výsledok hlasovania v parlamente sa môže zdať trochu nepochopiteľný, najmä preto, že Zelení a FDP už niekoľko mesiacov na Scholza naliehajú, aby do parlamentu poslal návrh na dodávku rakiet, ktoré by Ukrajina mohla použiť na údery hlbšie vo vnútrozemí oblastí Ukrajiny okupovaných Ruskom.



Zákonodarcovia z radov Zelených a FDP svoje hlasovanie odôvodnili tým, že návrh kresťanských demokratov (CDU) a ich bavorských spojencov (CSU) bol spojený s rozpravou o výročnej správe parlamentného komisára pre ozbrojené sily.



Týždenník Der Spiegel napísal, že poslanci Zelených a FDP považovali návrh CDU/CSU aj za pokus získať taktickú výhodu vo vnútropolitických diskusiách v Nemecku.



Zelení okrem toho kritizujú parlamentnú väčšinu za to, že odmieta schváliť žiadosti Ukrajiny o euroatlantickú integráciu – na vstup do Európskej únie a do aliancie NATO, dodala DW.



Riadená strela vzduch-zem Taurus je jednou z najmodernejších vojenských rakiet. Má dolet asi 500 kilometrov a ciele, ako je napríklad komplex bunkrov, môže ničiť aj z veľkej výšky a vzdialenosti. Ukrajina ich od Nemecka žiada od mája minulého roka.



Zdroje z okolia nemeckého kancelára informovali, že nemecké úrady nie sú pripravené rozhodnúť o ich dodávke, pretože sa obávajú, že Ukrajina by mohla rakety použiť na útoky na ciele na ruskom území.