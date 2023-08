Bundeswehr čelí problémom s náborom nových členov

Šttutgart 2. augusta (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v stredu vyhlásil, že Bundeswehr čelí veľkým problémom pri nábore nových členov. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Nemecké ozbrojené zložky dlhodobo trpeli nedostatkom peňazí, ruská invázia na Ukrajinu prinútila nemeckého kancelára Olafa Scholza prisľúbiť navýšenie výdavkov na obranu. Podľa Pistoriusa je však pre Bundeswehr najväčšou výzvou prilákať nových vojakov.



"Každý hovorí o nedostatku personálu v Bundeswehri a ja o tom viem najlepšie. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka máme tento rok o sedem percent menej žiadateľov," priznal Pistorius počas návštevy náborového centra v nemeckom Stuttgarte.



Viac úsilia treba podľa Pistoriusa vynaložiť aj na prilakanie žien či ľudí s migračným pozadím do armády. Podľa DPA ženy v nemeckej armáde tvoria približne desať percent.



Mladá generácia kladie podľa ministra obrany väčší dôraz na skĺbenie pracovného a osobného života, čo je však pri kariére v armáde náročné. "Do roku 2050 bude (armáda) mať o 12 percent menej ľudí vo veku 15 až 24 rokov," dodal Pistorius.



Poukázal aj na vysokú mieru predčasného ukončenia výcviku, až 30 percent. "To má veľa spoločného s očakávaniami, možno s nesprávnymi predstavami a v jednotlivých prípadoch aj s príliš vysokými nárokmi," dodal minister.



Vyzval preto na realistickejší imidž Bundeswehru v reklamných kampaniach, ktoré by sa nemali inšpirovať holywoodskym filmom "Mission Impossible".



Podľa AFP má Bundeswehr asi 180.000 vojakov. Do roku 2031 by sa mal tento počet zvýšiť na zhruba 203.000, hoci sa toto číslo bude podľa Pistoriusa prehodnocovať.